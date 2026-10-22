Congedi e lavoro di cura: perché la parità in Italia non avanza

Il Global Gender Gap Report 2026 fotografa un'Italia lontana dalla parità economica tra i generi. Ne ha parlato a Sky Tg24 Chiara Bacilieri, docente dell’Università Cattolica di Milano, che spiega come il nodo stia ancora nella maternità. E la soluzione, per le donne e per la crescita dell’economia italiana, risiederebbe nel redistribuire un lavoro di cura (non retribuito) che oggi pesa ancora al 74% sulle loro spalle