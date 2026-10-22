Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Congedi e lavoro di cura: perché la parità in Italia non avanza

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Il Global Gender Gap Report 2026 fotografa un'Italia lontana dalla parità economica tra i generi. Ne ha parlato a Sky Tg24 Chiara Bacilieri, docente dell’Università Cattolica di Milano, che spiega come il nodo stia ancora nella maternità. E la soluzione, per le donne e per la crescita dell’economia italiana, risiederebbe nel redistribuire un lavoro di cura (non retribuito) che oggi pesa ancora al 74% sulle loro spalle

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ