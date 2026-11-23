Manovra 2027, bonus e incentivi: 8 misure su 10 sono proroghe o conferme. Poche novitàEconomia
Introduzione
Quella per il 2027 è una Legge di Bilancio fatta più di proroghe e rifinanziamenti che di interventi nuovi: otto misure su 10 inserite nella Manovra vanno a riconfermare quanto già previsto, e su un totale di 50 bonus e incentivi solamente sette vengono introdotti per la prima volta. Sono i numeri che emergono da un'analisi realizzata dalla confederazione artigiana Cna.
Quello che devi sapere
Legge di Bilancio 2027, tante conferme e poche novità
La prossima Manovra finanziaria, al netto dei cambiamenti che verranno introdotti in sede di approvazione del testo in Parlamento, "si caratterizza così non soltanto per l'introduzione di nuovi incentivi, ma soprattutto per la prosecuzione o la revisione di agevolazioni già conosciute da famiglie e imprese", mette in luce la Cna. Tra gli esempi figurano il bonus per le madri lavoratrici, ridefinito per il 2027 con un contributo mensile di 100 euro per chi possiede i requisiti, e il Fondo di garanzia per la prima casa, il cui regime speciale viene prorogato. Proseguono inoltre agevolazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e acquisto di mobili.
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Manovra 2027, Cna: "89 euro su 100 concentrati in solo sei misure"
Un altro dato che viene evidenziato riguarda la distribuzione delle risorse totali tra le varie misure. Esaminando i 50 aiuti previsti per il prossimo anno, si scopre che nove euro su 10 sono concentrati in sei interventi. "Nelle 31 voci per le quali la ricognizione ha individuato un importo positivo nel 2027 (per altre 19 non si è stato un grado di valutarlo), sei interventi raccolgono 5,63 miliardi sui 6,35 miliardi lordi censiti. In altre parole, nel campione analizzato quasi 89 euro su 100 si concentrano in sei misure", sottolinea la Cna.
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Quali sono le misure a cui vanno più fondi
Gli interventi che raccolgono più risorse sono i seguenti:
- Carta per gli anziani (1,645 miliardi di euro);
- Credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica (1,4 miliardi);
- Bonus per le madri lavoratrici (1,0697 miliardi);
- Sostegno energetico alle piccole e medie imprese non energivore (1 miliardo);
- Flat tax sugli incrementi retributivi dei giovani (378,2 milioni);
- Prestazione universale per gli anziani non autosufficienti (136 milioni).
Insieme rappresentano l'88,7% degli importi lordi del campione esaminato (e "non dell'intera Legge di Bilancio", avverte la confederazione degli artigiani).
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Le differenze tra i bonus
C'è poi un'altra cifra che racconta bene la differenza tra i molti bonus: la dimensione media è di circa 205 milioni di euro, mentre la mediana — cioè la cifra che sta esattamente a metà della graduatoria — è di appena 31 milioni. E 20 delle 31 misure in esame valgono meno di 50 milioni ciascuna. I grandi interventi, insomma, alzano molto la media.
Le novità per le famiglie
Attenzione particolare nell'analisi della Cna alle novità per le famiglie. Tra queste c'è il Fondo Valore nuovi nati, con un contributo pubblico di 100 euro all'anno per i bambini nati dal 2027, secondo le condizioni previste dalla norma. A questo si aggiunge un voucher fino a 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per servizi di assistenza all'infanzia destinati a determinati lavoratori autonomi. Per le famiglie numerose compare anche un sostegno al bollo auto, fino a 385,71 euro annui. Uno degli interventi di maggiore dimensione (ma del quale si starebbero valutando modifiche nel corso dell'esame parlamentare) riguarda la Carta per gli anziani, con una dotazione prevista di 1,645 miliardi nel 2027, comprensiva delle spese di gestione, e benefici da 300 euro per chi rispetta i requisiti.
Il calendario degli interventi energetici
Un altro elemento che viene sottolineato riguarda le tempistiche con cui vengono messe in campo le risorse, in particolare quelli che riguardano il tema spinoso dell’energia. Sei interventi energetici censiti dalla Cna prevedono 10,33 miliardi nominali tra il 2027 e il 2030, considerando insieme sostegni agli operatori e investimenti pubblici. Di questi, il volume maggiore è programmato dal 2028. Per le piccole e medie imprese non energivore il programma Energy Release prevede 3,53 miliardi nel quadriennio; per i nuovi impianti fotovoltaici fino a un megawatt sono previsti 1,2 miliardi tra il 2028 e il 2030.
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