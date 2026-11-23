Un altro elemento che viene sottolineato riguarda le tempistiche con cui vengono messe in campo le risorse, in particolare quelli che riguardano il tema spinoso dell’energia. Sei interventi energetici censiti dalla Cna prevedono 10,33 miliardi nominali tra il 2027 e il 2030, considerando insieme sostegni agli operatori e investimenti pubblici. Di questi, il volume maggiore è programmato dal 2028. Per le piccole e medie imprese non energivore il programma Energy Release prevede 3,53 miliardi nel quadriennio; per i nuovi impianti fotovoltaici fino a un megawatt sono previsti 1,2 miliardi tra il 2028 e il 2030.

Ti potrebbe interessare anche: Pensioni e Manovra, chi perde di più tra rivalutazione ridotta e tagli Irpef