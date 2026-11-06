Per non perdere il diritto alla detrazione è indispensabile utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. Sono ammessi i bonifici bancari e le carte di credito o di debito, mentre non sono consentiti acquisti regolati in contanti o mediante assegni. Non è invece obbligatorio ricorrere al cosiddetto bonifico parlante, normalmente utilizzato per le agevolazioni legate alle ristrutturazioni edilizie. Il beneficio è riconosciuto anche quando i beni vengono comprati attraverso un finanziamento rateale, purché la società finanziaria versi l'importo con uno dei metodi autorizzati e il contribuente conservi la relativa ricevuta.