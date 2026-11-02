Da tenere in considerazione sono infatti i comportamenti che la misura potrebbe incoraggiare. Un primo caso è l’intestazione delle seconde auto ad altri familiari per ottenere più esenzioni: le seconde vetture fino a 80 KW intestate a chi è già esente valgono 274 milioni di bollo, e se ne stima riallocato il 20%, cioè circa 55 milioni. Il secondo è la scelta di comprare auto nuove sotto il limite, per circa 15 milioni. A regime l'ammanco complessivo arriva a 2.432 milioni dal 2030. Alle Regioni lo Stato riconoscerà un trasferimento pari a 2.293,5 milioni nel 2027, che salirà a 2.361,5 milioni dal 2030.