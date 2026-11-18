Dal 2027 i nati in Italia, tutti, non importa se da genitori italiani o meno (almeno è così nella versione mandata in Parlamento; forse Salvini era distratto), non importa il reddito della famiglia di appartenenza (tanto lo Stato di soldi ne ha tanti), beneficeranno di un conto individuale creato presso l’INPS nel quale lo Stato verserà 100 euro all’anno fino al compimento del diciottesimo anno. Ma quali conseguenze ha questo nuovo fondo da un punto di vista burocratico?