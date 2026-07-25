Sono 81 le nuove assistenze prese in carico nel 2026 dal progetto ‘Invest in Lombardy’ a favore di aziende estere interessate a investire sul territorio lombardo. Progetti che, su un orizzonte di sviluppo di tre anni, potranno generare una ricaduta occupazionale stimata di 4.788 nuovi posti di lavoro e 2,799 miliardi di euro di investimenti (CAPEX). Le nuove assistenze confermano la crescente attrattività internazionale della Lombardia. I principali Paesi di provenienza degli investitori sono Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Svizzera e Turchia. Sul piano settoriale, il comparto FinTech guida la classifica con 23 casi, seguito da ICT, Industria e Life Sciences. Per quanto riguarda le funzioni aziendali, prevalgono gli investimenti nelle attività di produzione e di vendita, marketing e supporto tecnico, seguite dai servizi finanziari.

Investimenti confermati da gruppi internazionali

Una capacità di attrazione confermata anche da investimenti annunciati e confermati da grandi gruppi internazionali. Tra questi, Nestlé, che investirà circa 560 milioni di euro in Italia per realizzare a Mantova un nuovo hub integrato che unirà uno stabilimento produttivo ‘Nestlé Purina’ dedicato al petfood umido e un polo logistico al servizio di diversi marchi del gruppo. Rockwool, leader mondiale nella produzione di soluzioni in lana di roccia per l'isolamento degli edifici, ha completato l'acquisto di un'area industriale di circa 40 ettari nel comune di Bertonico (Lodi), dove realizzerà un impianto produttivo di ultima generazione, progettato secondo elevati standard di efficienza tecnologica e sostenibilità ambientale. Operazione, grazie alla quale, un'area industriale dismessa da quasi trent'anni tornerà a produrre valore, occupazione e innovazione; un importante investimento industriale sostenuto anche da Regione Lombardia nell'ambito delle attività di attrazione degli investimenti esteri.

Due esempi che testimoniano come il territorio lombardo continui a rappresentare una destinazione strategica per imprese internazionali che ricercano un ecosistema competitivo, competenze qualificate, infrastrutture efficienti e filiere produttive di eccellenza. L'attività di attrazione degli investimenti procede inoltre con continuità: nell'ultima riunione operativa del 3 luglio, i team hanno preso in carico 5 nuove assistenze, con una potenziale ricaduta, nell'arco di tre anni, di 10 nuovi posti di lavoro e 155 milioni di euro di investimenti (CAPEX). Questi dati sono diffusi dall'Assessorato allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, che monitora costantemente il crescente interesse da parte di nuovi potenziali investitori esteri.