Compatto, rapido e dotato di sei microfoni, registra interviste e riunioni per poi trascriverle, riassumerle e convertirle in mail, documenti, presentazioni e attività. L’ecosistema deve ancora maturare, ma la prova è complessivamente positiva
Non è più soltanto una questione di registrare una conversazione. La nuova generazione di registratori vocali basati sull’intelligenza artificiale promette di trasformare interviste, riunioni e appunti in materiale immediatamente utilizzabile. COMU Action Pro nasce proprio con questo obiettivo: cattura l’audio, lo trasferisce all’app e genera trascrizioni, riassunti, elenchi di attività, email, documenti e persino presentazioni. Lo abbiamo utilizzato soprattutto per registrare riunioni e interviste e l’impressione è positiva: si attiva rapidamente, restituisce un audio fedele e riduce sensibilmente il tempo necessario per riascoltare e organizzare ciò che è stato detto.
Come si presenta
Il dispositivo ha dimensioni simili a quelle di una carta di credito, pesa poco più di 50 grammi e può essere appoggiato su un tavolo oppure fissato magneticamente al retro dello smartphone. Il piccolo schermo OLED mostra la durata della registrazione, lo stato della connessione e la batteria residua, evitando di dover controllare continuamente il telefono. I comandi fisici sono soltanto due: uno permette di iniziare e interrompere la registrazione, l’altro richiama le funzioni di I.A.. L’impostazione è semplice e funzionale, e l’aggancio magnetico - almeno su iPhone - trasmette una sensazione di sicurezza.
Sei microfoni e un audio fedele
COMU Action Pro utilizza sei microfoni: quattro omnidirezionali, uno direzionale e uno dedicato alla registrazione delle telefonate (sì, perché collegato magneticamente al telefono è in grado di registrare le telefonate). Il produttore dichiara una portata massima di sette metri, 16 GB di memoria interna e fino a 70 ore di registrazione continua. Nelle nostre prove l’attivazione è risultata molto rapida e l’audio fedele alla conversazione originale, con voci comprensibili anche quando il registratore non era collocato immediatamente davanti all’interlocutore (ad esempio in riunioni con tante persone, sia in presenza che collegate). Meno impeccabile - ma sicuramente il software sarà affinato nelle prossime versioni - è invece l’identificazione automatica degli interlocutori, che a volte confonde le persone quando le voci sono simili, si sovrappongono oppure arrivano da distanze differenti.
Dalla registrazione alle attività da svolgere
Una volta conclusa la registrazione, il file viene sincronizzato con l’app COMU. Qui l’intelligenza artificiale prepara la trascrizione, un riepilogo anche sotto forma di schema e le attività emerse dalla conversazione. È possibile interrogare le registrazioni, chiedere chiarimenti su un passaggio oppure trasformarne il contenuto in una mail, in un documento, in una lista di cose da fare e azioni da intraprendere o in una presentazione. È questa la funzione che distingue maggiormente Action Pro da un normale registratore: il punto di arrivo non è più solo il testo trascritto, ma un contenuto già organizzato e potenzialmente pronto per essere utilizzato. Le elaborazioni sono generalmente rapide e i riassunti riescono a individuare correttamente i temi principali. Le presentazioni e i documenti generati rappresentano una buona base di partenza, ma richiedono comunque una revisione, così come le trascrizioni devono essere controllate quando compaiono nomi propri, termini tecnici o frasi pronunciate velocemente.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Il confronto con il software di Plaud è inevitabile: quest’ultimo ecosistema appare più maturo, offre numerosi modelli di riepilogo, mappe mentali e strumenti già consolidati per organizzare e interrogare le registrazioni. COMU, dalla sua, ha la possibilità di trasformare le conversazioni in presentazioni, e-mail e attività operative. Il piano di base include inoltre la trascrizione e i riassunti essenziali senza un limite mensile di minuti. I piani Premium (tra gli 11 e i 20 euro al mese) e Elite (tra i 34 e i 45 euro al mese) offrono strumenti di analisi approfondita, permettono di scegliere tra più modelli di I.A. e hanno la funzione di traduzione in tempo reale. Nel complesso COMU Action Pro ci ha convinto. È rapido da avviare, registra bene e può diventare uno strumento utile per giornalisti, studenti, professionisti e per chi partecipa spesso a riunioni o vuole archiviare conversazioni senza prendere continuamente appunti. Non è completamente autonomo, perché per ascoltare, trascrivere ed elaborare i file serve l’app, e alcune funzioni avanzate richiedono un abbonamento. Anche il riconoscimento dei diversi interlocutori e i comandi vocali destinati all’assistente possono essere migliorati. L’esperienza complessiva è positiva e il prodotto mantiene la sua promessa principale: sottrarre tempo al riascolto e trasformare rapidamente una registrazione in informazioni organizzate. Prezzi, di listino costa 256 euro ma online ci sono interessanti sconti che permettono di abbattere, in parte, il prezzo iniziale.
Pro e Contro
PRO:
- Registrazione fedele e buona captazione delle voci anche a distanza
- Avvio rapido e comandi fisici semplici, possiblità di registrare le telefonate
CONTRO:
- Identificazione degli interlocutori non sempre precisa
- Funzioni più avanzate legate ai piani a pagamento