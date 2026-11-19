Compatto, rapido e dotato di sei microfoni, registra interviste e riunioni per poi trascriverle, riassumerle e convertirle in mail, documenti, presentazioni e attività. L’ecosistema deve ancora maturare, ma la prova è complessivamente positiva

Non è più soltanto una questione di registrare una conversazione. La nuova generazione di registratori vocali basati sull’intelligenza artificiale promette di trasformare interviste, riunioni e appunti in materiale immediatamente utilizzabile. COMU Action Pro nasce proprio con questo obiettivo: cattura l’audio, lo trasferisce all’app e genera trascrizioni, riassunti, elenchi di attività, email, documenti e persino presentazioni. Lo abbiamo utilizzato soprattutto per registrare riunioni e interviste e l’impressione è positiva: si attiva rapidamente, restituisce un audio fedele e riduce sensibilmente il tempo necessario per riascoltare e organizzare ciò che è stato detto.

Come si presenta

Il dispositivo ha dimensioni simili a quelle di una carta di credito, pesa poco più di 50 grammi e può essere appoggiato su un tavolo oppure fissato magneticamente al retro dello smartphone. Il piccolo schermo OLED mostra la durata della registrazione, lo stato della connessione e la batteria residua, evitando di dover controllare continuamente il telefono. I comandi fisici sono soltanto due: uno permette di iniziare e interrompere la registrazione, l’altro richiama le funzioni di I.A.. L’impostazione è semplice e funzionale, e l’aggancio magnetico - almeno su iPhone - trasmette una sensazione di sicurezza.

Sei microfoni e un audio fedele

COMU Action Pro utilizza sei microfoni: quattro omnidirezionali, uno direzionale e uno dedicato alla registrazione delle telefonate (sì, perché collegato magneticamente al telefono è in grado di registrare le telefonate). Il produttore dichiara una portata massima di sette metri, 16 GB di memoria interna e fino a 70 ore di registrazione continua. Nelle nostre prove l’attivazione è risultata molto rapida e l’audio fedele alla conversazione originale, con voci comprensibili anche quando il registratore non era collocato immediatamente davanti all’interlocutore (ad esempio in riunioni con tante persone, sia in presenza che collegate). Meno impeccabile - ma sicuramente il software sarà affinato nelle prossime versioni - è invece l’identificazione automatica degli interlocutori, che a volte confonde le persone quando le voci sono simili, si sovrappongono oppure arrivano da distanze differenti.