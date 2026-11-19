Per la piena operatività non è chiesta l'installazione di applicazioni aggiuntive né l'iscrizione a servizi dedicati: il sistema trasforma gli smartphone Android in una rete diffusa di mini-sismografi sfruttando gli accelerometri integrati nei dispositivi. Le notifiche vengono inviate per gli eventi sismici di magnitudo stimata pari o superiore a 4.5 e sono articolate su tre livelli di gravità in base all'intensità attesa

Google ha attivato anche in Italia l'Android Earthquake Alerts System, la rete di rilevamento e notifica sismica integrata direttamente nel suo sistema operativo mobile. Il funzionamento non richiede l'installazione di applicazioni aggiuntive né l'iscrizione a servizi dedicati: il sistema trasforma gli smartphone Android in una rete diffusa di mini-sismografi sfruttando gli accelerometri integrati nei dispositivi. Quando un telefono fermo registra vibrazioni compatibili con le onde primarie di un terremoto, invia un segnale anonimo e una posizione approssimativa ai server di Google. Se più dispositivi nella stessa area rilevano lo stesso schema vibratorio, l'infrastruttura elabora in tempo reale l'epicentro e la magnitudo stimata, trasmettendo l'allerta ai telefoni situati nelle zone potenzialmente esposte prima dell'arrivo delle onde secondarie. Le notifiche vengono inviate per gli eventi sismici di magnitudo stimata pari o superiore a 4-5 e sono articolate su tre livelli di gravità in base all'intensità attesa.

Tre notifiche per tre diversi livelli di attenzione

L'avviso denominato "attenzione" segnala un sisma nelle vicinanze con scosse lievi previste e rispetta le impostazioni di volume e la modalità "non disturbare" attiva. Il livello "sii pronto" fornisce indicazioni più dettagliate in previsione di vibrazioni più forti. In caso di scosse da moderate a intense entra invece in funzione l'allerta "agisci", una notifica a schermo intero capace di superare la modalità "non disturbare", che accende il display ed emette un segnale acustico ad alto volume accompagnato dalle istruzioni per mettersi al riparo. La funzione, presente nella sezione dedicata a sicurezza ed emergenze, è attiva per impostazione predefinita sui dispositivi Android compatibili e necessita di una connessione dati mobile o Wi-Fi, oltre ai servizi di localizzazione abilitati.