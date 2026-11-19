A Milano una mostra immersiva racconta la storia della regina Cleopatra. Dove si trova la sua tomba? Davvero si tolse la vita facendosi mordere da un'aspide? Trovare il suo corpo svelerebbe l'aura di mistero che da secoli circonda la donna che fece innamorare di sé Cesare e Marc'Antonio

Forse è il paradosso più affascinante nella storia della regina Cleopatra: la sovrana egiziana che da oltre duemila anni attraversa libri, cinema e leggende potrebbe non aver ancora svelato il suo ultimo segreto. La sua tomba, infatti, è ancora oggetto di ricerca. Ed è proprio da questo mistero che prende forma “Cleopatra: The Truth”, la mostra immersiva che dal 12 novembre 2026 al 28 gennaio 2027 è ospitata a CityOval Milano, nel quartiere CityLife. Un percorso che intreccia archeologia, tecnologia e narrazione visiva per restituire il ritratto della vera Cleopatra, oltre miti e stereotipi.

La curatela scientifica è affidata al grande archeologo egiziano Zahi Hawass, egittologo ed ex ministro delle Antichità egiziane e a Kathleen Martinez, che da anni conduce gli scavi nell'area di Taposiris Magna, dove si concentra una delle piste più promettenti sulla possibile sepoltura della sovrana. "Stiamo cercando la sua tomba nei pressi di un tempio chiamato Taposiris Magna. Non sappiamo esattamente quando riusciremo a trovarla, ma speriamo che questa scoperta possa avvenire. Non si sa mai quali segreti possa nascondere la sabbia dell'Egitto", racconta Hawass. E aggiunge: "Finora abbiamo portato alla luce soltanto il 30% dei monumenti egizi. Il restante 70% è ancora sepolto sotto terra".