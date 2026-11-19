A Milano una mostra immersiva racconta la storia della regina Cleopatra. Dove si trova la sua tomba? Davvero si tolse la vita facendosi mordere da un'aspide? Trovare il suo corpo svelerebbe l'aura di mistero che da secoli circonda la donna che fece innamorare di sé Cesare e Marc'Antonio
Forse è il paradosso più affascinante nella storia della regina Cleopatra: la sovrana egiziana che da oltre duemila anni attraversa libri, cinema e leggende potrebbe non aver ancora svelato il suo ultimo segreto. La sua tomba, infatti, è ancora oggetto di ricerca. Ed è proprio da questo mistero che prende forma “Cleopatra: The Truth”, la mostra immersiva che dal 12 novembre 2026 al 28 gennaio 2027 è ospitata a CityOval Milano, nel quartiere CityLife. Un percorso che intreccia archeologia, tecnologia e narrazione visiva per restituire il ritratto della vera Cleopatra, oltre miti e stereotipi.
La curatela scientifica è affidata al grande archeologo egiziano Zahi Hawass, egittologo ed ex ministro delle Antichità egiziane e a Kathleen Martinez, che da anni conduce gli scavi nell'area di Taposiris Magna, dove si concentra una delle piste più promettenti sulla possibile sepoltura della sovrana. "Stiamo cercando la sua tomba nei pressi di un tempio chiamato Taposiris Magna. Non sappiamo esattamente quando riusciremo a trovarla, ma speriamo che questa scoperta possa avvenire. Non si sa mai quali segreti possa nascondere la sabbia dell'Egitto", racconta Hawass. E aggiunge: "Finora abbiamo portato alla luce soltanto il 30% dei monumenti egizi. Il restante 70% è ancora sepolto sotto terra".
Archeologia e tecnologia alla scoperta del passato
La mostra intreccia ricerca archeologica e tecnologia per restituire il ritratto di una Cleopatra sovrana colta, poliglotta e abile stratega politica, andando oltre l'immagine costruita dalla propaganda romana e dalla tradizione letteraria. Il percorso si sviluppa attraverso due ambienti. Nella Excavation Area, il visitatore entra in un sito archeologico ricostruito, scoprendo il lavoro degli studiosi attraverso riproduzioni di reperti realizzate in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e materiali provenienti dagli scavi di Taposiris Magna, presentati per la prima volta al pubblico. Il cuore spettacolare dell'esperienza è la Limitless Room, un “film abitabile” in cui immagini, ologrammi, laser e sound design avvolgono completamente il pubblico, trasformando la storia in un'esperienza da vivere in prima persona. “Per noi l'immersività significa entrare nel racconto e viverlo in prima persona. In Cleopatra: The Truth il visitatore attraversa luoghi, segue indizi e si fa un'idea di chi fosse Cleopatra prima di incontrarla nel finale. È un viaggio pensato per accendere la meraviglia nei più piccoli e risvegliarla negli adulti”, spiega Anderson Tegon, ideatore e direttore artistico. Il volto di Cleopatra emerge così nel finale del percorso, attraverso una ricostruzione digitale basata sulle testimonianze iconografiche. Un viaggio tra storia e scoperta che lascia aperta la domanda più affascinante: dove si trova davvero la tomba della regina Cleopatra VII?