L'intelligenza artificiale non è più soltanto un esperimento da laboratorio digitale, ma una realtà concreta che sta ridisegnando le regole dell'industria cinematografica. Lo ha dimostrato la seconda edizione degli AI Movie Awards (AIMA) London 2026, organizzata in collaborazione con James Drake Media. Dopo il debutto primaverile a Magaluf (Maiorca), la kermesse è approdata nella capitale britannica riunendo registi, produttori, artisti VFX, brand e tecnologi per un weekend interamente dedicato alla collaborazione tra creatività umana e algoritmi. Rispetto alla prima edizione, il festival londinese ha ampliato notevolmente i propri orizzonti, aprendo il concorso non solo a cortometraggi, documentari, animazione e lungometraggi realizzati con strumenti di I.A., ma anche a nuove categorie come arte digitale (immagini e video), spot pubblicitari, musica e videoclip. Oltre 500 opere inviate da 57 Paesi.

L'industria si interroga sul futuro della narrazione

La prima giornata è stata interamente dedicata all'Industry Programme, con un fitto calendario di talk, workshop e sessioni di networking focalizzati sull'ingresso dell'AI nei reali flussi produttivi di studi cinematografici e agenzie. Tre i panel principali che hanno animato il dibattito sul palco di Savoy Place: "The Truman Show" - autorialità e creatività: Un confronto sul concetto di "vero creatore" nell'era generativa, che ha visto protagonisti Jesus Plaza, Emilie Van Der Lande e l'artista Fab Morvan, ex Milli Vanilli e membro della giuria ufficiale. "The Call of the Wild" - reimmaginare i classici: Un approfondimento sulla sostenibilità economica e produttiva del cinema AI, con lo storico produttore della saga di Harry Potter David Barron, il regista Simon Rumley e i creativi di Nmatic Studio. "Once Upon a Time…" - l'arte dello storytelling: Un viaggio nell'evoluzione del linguaggio visivo guidato dal pioniere degli effetti visivi e premio Oscar per Matrix John Gaeta, insieme a Thomas R. Carrington e Minh Do. Panel, workshop e domande dal pubblico hanno messo a fuoco come l’IA generativa entri nel lavoro di regia, nella previsualizzazione e negli effetti visivi. Le proiezioni dei finalisti e la premiazione dell’8 novembre hanno mostrato i risultati di questi diversi approcci.