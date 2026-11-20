Il 7 e l'8 novembre lo storico IET London: Savoy Place ha ospitato la seconda edizione degli AI Movie Awards. Dai panel sul futuro della narrazione con John Gaeta e David Barron fino al gran galà finale che ha consacrato il cinema creato con l'intelligenza artificiale
L'intelligenza artificiale non è più soltanto un esperimento da laboratorio digitale, ma una realtà concreta che sta ridisegnando le regole dell'industria cinematografica. Lo ha dimostrato la seconda edizione degli AI Movie Awards (AIMA) London 2026, organizzata in collaborazione con James Drake Media. Dopo il debutto primaverile a Magaluf (Maiorca), la kermesse è approdata nella capitale britannica riunendo registi, produttori, artisti VFX, brand e tecnologi per un weekend interamente dedicato alla collaborazione tra creatività umana e algoritmi. Rispetto alla prima edizione, il festival londinese ha ampliato notevolmente i propri orizzonti, aprendo il concorso non solo a cortometraggi, documentari, animazione e lungometraggi realizzati con strumenti di I.A., ma anche a nuove categorie come arte digitale (immagini e video), spot pubblicitari, musica e videoclip. Oltre 500 opere inviate da 57 Paesi.
L'industria si interroga sul futuro della narrazione
La prima giornata è stata interamente dedicata all'Industry Programme, con un fitto calendario di talk, workshop e sessioni di networking focalizzati sull'ingresso dell'AI nei reali flussi produttivi di studi cinematografici e agenzie. Tre i panel principali che hanno animato il dibattito sul palco di Savoy Place: "The Truman Show" - autorialità e creatività: Un confronto sul concetto di "vero creatore" nell'era generativa, che ha visto protagonisti Jesus Plaza, Emilie Van Der Lande e l'artista Fab Morvan, ex Milli Vanilli e membro della giuria ufficiale. "The Call of the Wild" - reimmaginare i classici: Un approfondimento sulla sostenibilità economica e produttiva del cinema AI, con lo storico produttore della saga di Harry Potter David Barron, il regista Simon Rumley e i creativi di Nmatic Studio. "Once Upon a Time…" - l'arte dello storytelling: Un viaggio nell'evoluzione del linguaggio visivo guidato dal pioniere degli effetti visivi e premio Oscar per Matrix John Gaeta, insieme a Thomas R. Carrington e Minh Do. Panel, workshop e domande dal pubblico hanno messo a fuoco come l’IA generativa entri nel lavoro di regia, nella previsualizzazione e negli effetti visivi. Le proiezioni dei finalisti e la premiazione dell’8 novembre hanno mostrato i risultati di questi diversi approcci.
Proiezioni e il gran galà di premiazione
La seconda giornata ha lasciato spazio alla visione delle opere e alla celebrazione dei talenti. Il pubblico in sala ha potuto assistere alle proiezioni ufficiali dei finalisti, selezionati secondo criteri di qualità estetica, visione artistica, solidità narrativa e integrazione dell'AI, prima della cerimonia di premiazione finale. Il premio principale, Best Short (Miglior Cortometraggio) è andato a “A Face Only A Mother Could Love” di Robert Gaudette. Il corto, realizzato interamente con AI generativa per immagini, narrazione e colonna sonora, racconta la storia di Marcel Dupont, un uomo solitario la cui vita cambia dopo un incontro in un parco di Parigi. Best Feature (Miglior Lungometraggio/Mediometraggio). “The Trials Beyond The Loop”, diretto dal montatore premio BAFTA Hal Watmough e prodotto da Wonder Studios, ha vinto nella categoria principale dedicata ai formati più lunghi. L'opera fantascientifica di 33 minuti segue una competizione olimpica intergalattica in cui le specie terrestri affrontano forze extraterrestri. A scegliere i vincitori è stata una giuria internazionale: i produttori David Barron (Harry Potter) e Tommy Harper (Mission: Impossible, Top Gun, Star Wars), il premio Oscar John Gaeta (Matrix), il supervisore VFX e AI Stuart Cripps e Fab Morvan dei Milli Vanilli, candidato ai Grammy. I premiati emergono da una rosa di 30 finalisti scelti tra oltre 500 opere provenienti da 57 paesi.
Premi di genere e categorie narrative
Ecco l'elenco completo di tutti i premi assegnati durante l'edizione londinese degli AI Movie Awards (AIMA) London 2026, organizzati per categoria.
- Best Animation. The Gift di Junho Her
- Best Drama. Henry di Emanuele Riccetti
- Best Sci-Fi. They Came When We Left di Justinas Vosylius
- Best Fantasy. Elara & The Ash King di Marcus Grip
- Best Thriller (ex aequo). Maria Maria di Alex Marco e The One Who Watches di Leighanne Fernandes
I premi agli italiani
All’edizione londinese degli AI Movie Awards (AIMA) 2026, l’Italia ha ottenuto due importanti riconoscimenti ufficiali su quattro opere selezionate in finale. Tra i trenta film finalisti proiettati all'IET London: Savoy Place, la giuria ha premiato due registi italiani: Best Drama (Miglior Dramma): assegnato a Henry di Emanuele Riccetti. Il regista italiano conferma così il suo percorso di successo nel circuito AIMA, dopo aver già conquistato il premio per il miglior cortometraggio nella prima edizione del festival a Maiorca con The Confession. Best Cultural Heritage (Miglior Patrimonio Culturale): vinto da The Finding di Vincenzo Lo Re. Oltre ai due titoli premiati, la selezione ufficiale dei finalisti di AIMA London 2026 comprendeva altre due produzioni italiane: “Glen Avon” di Emanuele Di Bacco e “Iron” di Giulio Fulchignoni
Premi tematici e formati speciali
- Best Cultural Heritage. The Finding di Vincenzo Lo Re
- Best Diversity & Inclusion. When You Run From Your Mum di Edmond Yang
- Best Music Video. Oasis di Glen Jacques Park
- Best Ad. Most Ideas Die in Notebooks di Julien Paolini
La sfida tecnologica: l'algoritmo al servizio della storia
Il bilancio della due giorni londinese conferma un cambio di passo netto. Se fino a pochi mesi fa il dibattito attorno all'AI generativa ruotava esclusivamente attorno ai limiti tecnici e al fotorealismo, sul palco dell'IET London il focus si è spostato sul controllo autoriale. Il messaggio condiviso da veterani di Hollywood e nuovi creatori digitali è unanime: la tecnologia sta abbattendo i costi e democratizzando l'accesso ai grandi effetti visivi, ma la tenuta emotiva della sceneggiatura e lo sguardo del regista restano l'unico vero motore insostituibile del cinema. La citazione riflette la visione di John Gaeta, premio Oscar per gli effetti visivi di The Matrix e membro di spicco della giuria agli AI Movie Awards (AIMA) London 2026. Il pioniere del cinema digitale sostiene che l'intelligenza artificiale generativa rappresenta la naturale evoluzione delle tecniche di "cinematografia virtuale" da lui inventate alla fine degli anni Novanta
Dal Bullet Time alla cinematografia virtuale
L'innovazione introdotta da Gaeta nel 1999 con The Matrix gettò le basi concettuali per gli attuali strumenti generativi. Per realizzare l'effetto Bullet Time, Gaeta posizionò 120 fotocamere in cerchio attorno agli attori, ricostruendo lo spazio tridimensionale tramite fotogrammetria. L'obiettivo era slegare il punto di vista dal movimento meccanico di una cinepresa tradizionale. Gaeta coniò i termini Virtual Cinematography e Virtual Effects per descrivere un cinema in cui l'ambiente non viene più solo ripreso, ma interamente simulato e navigato liberamente in post-produzione. Nel suo percorso successivo, che lo ha portato da ILMxLAB (Lucasfilm) ed Epic Games fino a Inworld AI e alla fondazione di Escape.ai, Gaeta ha applicato questo principio all'intelligenza artificiale. Secondo il regista e designer, l'algoritmo sostituisce l'ottica fisica permettendo ai creatori di "inquadrare" e generare scene direttamente da spazi latenti e mondi simulati, abbattendo le barriere economiche delle grandi produzioni.