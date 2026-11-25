Il PROLED XDR da 16,3 pollici ha una risoluzione di 3472 × 2266 pixel, densità di 254 ppi e refresh adattivo ProMotion da 10 a 120Hz. La struttura OLED tandem sovrappone due strati emissivi: ogni pixel produce luce propria, quindi il nero può essere davvero nero e non compaiono gli aloni tipici degli schermi retroilluminati attorno a soggetti chiari su sfondo scuro. Apple dichiara fino a 1.000 nit a tutto schermo, picchi di 2.000 nit in HDR o all’aperto e un rapporto di contrasto di 10.000.000:1. La gamma cromatica comprende P3 e Adobe RGB nello stesso preset e copre oltre l’80% del Rec. 2020; sono previste modalità di riferimento e calibrazione per fotografia, stampa, cinema e altri impieghi professionali. Si tratta di numeri che hanno un effetto ben visibile anche per chi non lavora con il colore: film e serie molto scuri conservano dettagli nelle ombre, i sottotitoli bianchi non creano aloni e lo scorrimento è fluido. Nella nostra prova, i video di alta qualità con molte scene buie sono risultati uno dei casi d’uso più convincenti. Per chi produce immagini, il motore del display integrato in M5 Pro e M5 Max controlla colore e luminanza pixel per pixel e compensa in tempo reale contenuto, utilizzo, temperatura e luce ambientale; Apple lo presenta anche come un sistema per limitare l’invecchiamento disomogeneo e il burn-in. È però una promessa che solo l’uso prolungato potrà verificare. Il vetro standard ha trattamento antiriflesso; per gli ambienti molto illuminati esiste l’opzione nanotexture (bisogna aggiungere 165 euro in più).