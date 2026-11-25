Introduzione
Il primo MacBook Pro conn display touch abbina un eccellente tandem OLED a prestazioni da workstation. Il 16 pollici è più leggero, ma rimane grande, costoso e destinato soprattutto a chi crea contenuti
Quello che devi sapere
Il MacBook Pro si fa touch
Per la prima volta Apple porta il touch su un Mac, ma sarebbe riduttivo raccontare il nuovo MacBook Pro soltanto come “quello con lo schermo tattile”. La novità invece forse più interessante riguarda sempre il display, ma in particolare le sue caratteristiche tecniche: un PROLED XDR con pannello tandem OLED molto luminoso, capace di neri profondi e di una gamma cromatica pensata per fotografia, video e grafica. Intorno allo schermo Apple ha ridisegnato il portatile, limandone peso e spessore senza rinunciare alle porte, alla potenza dei chip M5 Pro e M5 Max o alla promessa di una lunga autonomia. Apple ci ha inviato in prova il modello da 16 pollici in argento con processore M5 Pro, CPU a 18 core, GPU a 20 core, 48 gigabyte di memoria e SSD da 1TB: una configurazione che non si rivolge a chi cerca semplicemente un buon computer, ma a chi vuole una macchina da lavoro completa e accetta un listino molto elevato. Insieme alla maggior parte della stampa di settore professionale possiamo confermare che questo è il miglior portatile mai realizzato da Apple, purché si possa sostenere la spesa.
Come si presenta e il design
Il nuovo MacBook Pro mantiene l’aspetto solido e immediatamente riconoscibile della famiglia: scocca in alluminio, tastiera ampia, grande trackpad e finiture molto curate. Il modello da 16 pollici pesa 1,82 kg ed è spesso 1,60 cm; Apple dichiara 317 grammi in meno rispetto alla generazione precedente. Il risultato si sente quando lo si solleva, entra senza problemi in un normale zaino da lavoro, però con alimentazione e accessori resta un computer impegnativo da trasportare ogni giorno. Il 14 pollici, a 1,38 kg, è la scelta più adatta a chi viaggia spesso. Il telaio conserva una buona stabilità anche quando si tocca il display, grazie a una cerniera irrigidita. Tra le novità motlo apprezzate dai fan di Apple, il ritorno della Mela illuminata, richiamo ai MacBook del passato. La dotazione di porte è uno dei punti forti: tre Thunderbolt 5/USB-C, HDMI, lettore di schede SDXC, porta di ricarica MagSafe 3 e jack da 3,5 mm. Tutte le Thunderbolt possono ricaricare il portatile; la HDMI arriva fino a 4K a 240Hz o 8K a 60Hz. Con M5 Pro si possono gestire fino a tre monitor esterni, con M5 Max fino a quattro. Molto apprezzato il fatto che il peso un po’ più basso rispetto ai modelli precedenti non abbia sacrificato la dotazione di porte.
Il display: il vero motivo per sceglierlo
Il PROLED XDR da 16,3 pollici ha una risoluzione di 3472 × 2266 pixel, densità di 254 ppi e refresh adattivo ProMotion da 10 a 120Hz. La struttura OLED tandem sovrappone due strati emissivi: ogni pixel produce luce propria, quindi il nero può essere davvero nero e non compaiono gli aloni tipici degli schermi retroilluminati attorno a soggetti chiari su sfondo scuro. Apple dichiara fino a 1.000 nit a tutto schermo, picchi di 2.000 nit in HDR o all’aperto e un rapporto di contrasto di 10.000.000:1. La gamma cromatica comprende P3 e Adobe RGB nello stesso preset e copre oltre l’80% del Rec. 2020; sono previste modalità di riferimento e calibrazione per fotografia, stampa, cinema e altri impieghi professionali. Si tratta di numeri che hanno un effetto ben visibile anche per chi non lavora con il colore: film e serie molto scuri conservano dettagli nelle ombre, i sottotitoli bianchi non creano aloni e lo scorrimento è fluido. Nella nostra prova, i video di alta qualità con molte scene buie sono risultati uno dei casi d’uso più convincenti. Per chi produce immagini, il motore del display integrato in M5 Pro e M5 Max controlla colore e luminanza pixel per pixel e compensa in tempo reale contenuto, utilizzo, temperatura e luce ambientale; Apple lo presenta anche come un sistema per limitare l’invecchiamento disomogeneo e il burn-in. È però una promessa che solo l’uso prolungato potrà verificare. Il vetro standard ha trattamento antiriflesso; per gli ambienti molto illuminati esiste l’opzione nanotexture (bisogna aggiungere 165 euro in più).
La funzionalità touch
Il sensore è integrato direttamente nel pannello, non aggiunto come uno strato separato. La risposta è pronta e la cerniera limita bene le oscillazioni. Si può scorrere una pagina, pizzicare per ingrandire una foto, ruotare una mappa, spostare finestre, trascinare file e passare tra le scrivanie con tre dita. macOS 27 non diventa un sistema “da tablet” ma ha un piccolo accorgimento interessante: quando rileva il dito, allarga alcuni elementi (per esempio i pulsanti delle finestre o le voci dei menu) per permetterci di “centrarle” meglio. Le app non ancora ottimizzate ricevono comunque i tocchi come clic, mentre quelle pensate per la novità possono offrire controlli più naturali: cursori multipli in un software musicale, manipolazione di un oggetto 3D, pennelli e livelli in un editor di immagini o test diretto delle app iPhone e iPad. Nell’uso quotidiano non sostituisce né tastiera né trackpad. A noi, personalmente, non viene naturale toccare spesso lo schermo, anche perché le impronte sono poco gradite; il trattamento oleofobico aiuta e il pannello si sporca meno del previsto, ma non elimina la necessità di pulirlo. Allo stesso tempo, alcune azioni sono davvero più immediate: allargare una foto con due dita, premere un comando già davanti agli occhi, sfogliare immagini, trascinare file o spostare rapidamente una finestra. Restano limiti concreti: non tutte le app sono ottimizzate e Apple Pencil non è per il momento supportata.
Processore, memoria, prestazioni e batteria
La nostra configurazione usa M5 Pro con CPU a 18 core e GPU a 20 core, affiancato da 48GB di memoria unificata e SSD da 1TB. È un insieme molto potente ma equilibrato: la memoria unificata affianca CPU e grafica, mentre ogni core GPU include un Neural Accelerator per i carichi di intelligenza artificiale. La gamma M5 Pro arriva a 64GB di memoria e 4TB di archiviazione; M5 Max sale fino a 128GB e 16TB. Il sistema termico è stato riprogettato per conservare prestazioni sostenute nonostante il telaio più sottile. L’altra caratteristica “wow” di questo portatile è la batteria, che - in un uso quotidiano normale, da ufficio, semplicemente ci si dimentica di avere. Molto buona la tenuta anche durante i carichi di lavoro più pesanti. Presente la ricarica rapida, che arriva al 50% in 30 minuti con un alimentatore USB-C da almeno 140W. In Italia la confezione comprende il cavo USB-C/MagSafe 3, ma non l’alimentatore da parete: quello da 140W costa 119 euro.
Dynamic Island, audio, fotocamera e connettività
Altra novità: la vecchia tacca della fotocamera anteriore lascia il posto alla Dynamic Island, che come già avviene su iPhone si espande per mostrare musica, timer, chiamate, trasferimenti AirDrop, attività in tempo reale, Spotlight e Siri. Sul Mac è più che un elemento estetico: raccoglie informazioni brevi in una zona prima poco sfruttata, anche se servirà tempo perché app e servizi ne facciano un uso davvero sistematico. La videocamera Center Stage da 12MP mantiene come sempre l’utente al centro dell’inquadratura e offre la vista della scrivania; la stabilizzazione video compensa i piccoli movimenti prodotti dai tocchi sul pannello. Il sistema audio a sei altoparlanti, con quattro woofer e due tweeter, promette bassi fino al 50 per cento più profondi e conserva un profilo dedicato quando il portatile è chiuso e collegato a un monitor. I tre microfoni con beamforming sono adatti a videochiamate e registrazioni vocali. Abbiamo trovato l’audio potente, soprattutto sul fronte dei bassi, e la resa di chiamate e videochiamate è sempre stata ottima. Tra le altre caratteristiche, presenti la compatibilità con Wi‑Fi 7 e Bluetooth 6 tramite il chip Apple N1. Sul tastiera di alimentazione è presente, inoltre, il Touch ID per lo sblocco.
Le nostre prove
Con le app da ufficio il MacBook Pro è sempre rimasto rapido e silenzioso, senza esitazioni percepibili. Il salto di categoria emerge però con i carichi creativi: in Photoshop e Pixelmator la modifica di foto RAW è stata velocissima; in Final Cut Pro l’esportazione di un progetto 4K si è conclusa in tempi che, nell’uso reale, sono sembrati fulminei. Anche LM Studio ha eseguito modelli linguistici in locale con fluidità, un caso d’uso interessante per chi vuole lavorare offline o mantenere i dati sul computer. Non abbiamo rilevato blocchi o rallentamenti nelle attività provate. Sul fronte multimediale, il PROLED XDR dà il meglio con video ad alta qualità e scene molto scure: neri, contrasto e dettaglio nelle ombre sono immediatamente percepibili. Il touch è rimasto una scorciatoia occasionale, soprattutto per zoomare foto e raggiungere comandi vicini al contenuto. Infine la portabilità: il 16 pollici entra in uno zaino da lavoro e i 317 grammi risparmiati sono apprezzabili, ma ingombro e peso si fanno ancora sentire dopo una giornata in movimento.
A chi serve davvero
Questo è un computer per fotografi, montatori, colorist, musicisti, sviluppatori, professionisti 3D e utenti che eseguono modelli di I.A. in locale. Per loro, display, memoria, autonomia, porte e prestazioni possono sostituire più strumenti e giustificare almeno in parte il prezzo. È adatto anche a chi vuole tenere il portatile molti anni e arriva da un Mac Intel o da una delle prime generazioni Apple Silicon. Per scrittura, web, posta, streaming e produttività ordinaria, invece, il touch e la potenza aggiuntiva non compensano necessariamente la differenza di costo: un MacBook Air o un MacBook Pro con display mini‑LED resta una scelta più razionale.
Considerazioni finali, caratteristiche e prezzi in Italia
Il MacBook Pro con PROLED XDR è un prodotto a nostro avviso particolarmente riuscito, perché non costringe a scegliere tra novità e continuità. Il touch è ben integrato ma non invade; il telaio è più leggero ma conserva porte e solidità; il tandem OLED migliora concretamente la visione e il lavoro sui contenuti. Il limite maggiore è il posizionamento: costa molto e il modello da 16 pollici rimane ingombrante. Inoltre il caricatore separato, l’assenza di compatibilità con Apple Pencil e l’utilità non universale del touch riducono il valore per un pubblico generalista. I prezzi italiani partono da 3.399 euro per il 14 pollici M5 Pro e da 3.999 euro per il 16 pollici M5 Pro; con M5 Max si parte rispettivamente da 5.299 e 5.699 euro. L’alimentatore costa 65 euro nella versione da 70W, 85 euro da 96W e 119 euro da 140W.
Pro e contro
PRO:
- Display tandem OLED touch eccellente, molto luminoso e con neri profondi
- Prestazioni elevate con M5 Pro e M5 Max, anche per l’AI in locale
CONTRO:
- Touch utile solo in alcuni flussi di lavoro e non supportato allo stesso modo da tutte le app
- Prezzo molto elevato, soprattutto salendo con memoria e archiviazione