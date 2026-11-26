Cyber Monday 2026 su Amazon, la data di inizio degli sconti e cosa sapereTecnologia
Introduzione
Subito dopo la settimana del Black Friday, il periodo degli sconti non è ancora concluso: il lunedì dopo il Thanksgiving negli Stati Uniti è infatti il momento del Cyber Monday, nato come giorno dedicato agli acquisti online e che oggi ha un focus particolare sui prodotti tecnologici che è possibile comperare con l’e-commerce. Un periodo di offerte estese, insomma, che permette di fare grandi risparmi ma durante il quale è anche necessario prestare attenzione alle truffe e ai criminali informatici pronti a sfruttare il volume di acquisti per colpire.
Quello che devi sapere
Cos’è il Cyber Monday
Intanto, è necessario fare chiarezza su cosa sia il Cyber Monday: si tratta del giorno dedicato alle promozioni online, che cade il lunedì successivo al Thanksgiving Day negli Stati Uniti. Il focus di questa giornata è storicamente dedicato ai prodotti tecnologici e alle promozioni legate all’e-commerce. In questa occasione è spesso possibile trovare offerte particolarmente vantaggiose online.
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Come nasce il Cyber Monday
La prima edizione del Cyber Monday si è tenuta negli Stati Uniti nel 2005, su iniziativa della National Retail Federation (l’associazione di categoria del commercio). Con la nascita dei primi siti di e-commerce e la successiva diffusione di questa modalità di acquisto, “i venditori solo online come Amazon cercavano un modo di capitalizzare il weekend di compere del Thanksgiving”, ha spiegato lo scorso anno la vicepresidente dell’NRF Katherine Cullen a NBC. E così “il lunedì successivo al Ringraziamento è stato dedicato alle vendite online”.
La differenza con il Black Friday
Il Black Friday e il Cyber Monday cadono molto vicini, nei giorni immediatamente seguenti al Thanksgiving. Tradizionalmente le due giornate, entrambe dedicate agli acquisti e caratterizzate da forti sconti, nascono con peculiarità differenti: se il Black Friday inizialmente è legato soprattutto al consumo nei negozi fisici, il Cyber Monday nasce e fiorisce con la diffusione dell’e-commerce e con l’attenzione ai prodotti tecnologici. Differenze che, generalmente, hanno iniziato a diluirsi negli ultimi anni nei quali il periodo delle offerte ha teso a estendersi nell’arco di diversi giorni e settimane.
Quando cade il Cyber Monday 2026
Come detto, il Cyber Monday cade sempre il lunedì successivo al weekend del Ringraziamento negli Stati Uniti. Dunque, considerando che quest’anno il Thanksgiving si celebra proprio oggi giovedì 26 novembre, il Cyber Monday nel 2026 ricorre lunedì 30 novembre. In ogni caso, è spesso possibile imbattersi in sconti e offerte anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi a quella data: non è raro infatti trovare venditori che propongono prodotti a prezzo ribassato in quella che è talvolta chiamata “Cyber Week”.
Il calendario degli sconti su Amazon
Amazon ha comunicato ufficialmente che le offerte del Black Friday 2026 sono disponibili da giovedì 19 novembre fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre. Si tratta quindi di 12 giorni di promozioni, se si contano anche il giorno di apertura e quello di chiusura. Il 30 novembre 2026 è il Cyber Monday e ultimo giorno delle promozioni Amazon.
Dove trovare gli sconti del Cyber Monday
Il Cyber Monday, come indicato in precedenza, è nato come giorno dedicato agli acquisti online e con il tempo è diventato la data simbolo degli sconti per i prodotti di elettronica. Dunque, oltre che su siti come Amazon, è spesso possibile imbattersi in promozioni e prezzi ribassati sui siti ufficiali delle grandi catene di distribuzione di questo comparto.
A cosa fare attenzione
Come avviene anche per il Black Friday, il periodo delle promozioni attira purtroppo anche le attenzioni dei malintenzionati online. In base a un'indagine condotta da Bitdefender tra il 30 ottobre e il 10 novembre 2026, è emerso come l'estensione degli sconti a tutto il mese di novembre offra ai criminali informatici più tempo per ingannare gli utenti e rubare loro password, dati personali e codici delle carte di credito. Gli esperti hanno sottolineato che le frodi viaggiano tramite email, sms e annunci sui social network, promettendo sconti fino al 90% su prodotti di lusso, dispositivi elettronici e buoni regalo.
Il pericolo dei falsi messaggi su pacchi
Inoltre Bitdefender ha sottolineato che, in vista della settimana del Black Friday e accanto alle offerte commerciali, sono in forte aumento le false comunicazioni sui pacchi in arrivo: i picchi di questi messaggi sono stati registrati dagli esperti il 31 ottobre e il 3 novembre, sfruttando soprattutto i nomi di FedEx e Amazon per spingere le vittime a cliccare su collegamenti pericolosi.
I consigli per evitare le truffe
Bitdefender in occasione del Black Friday ha offerto alcuni semplici consigli per evitare raggiri, che sono comunque applicabili anche a occasioni come il Cyber Monday: in primo luogo è necessario non aprire i link contenuti in messaggi o annunci sospetti, ma di digitare direttamente sul browser l'indirizzo ufficiale del negozio. È inoltre fondamentale diffidare delle offerte troppo vantaggiose e controllare sempre con attenzione l'indirizzo web della pagina prima di inserire i propri dati.
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