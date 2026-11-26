Il Black Friday e il Cyber Monday cadono molto vicini, nei giorni immediatamente seguenti al Thanksgiving. Tradizionalmente le due giornate, entrambe dedicate agli acquisti e caratterizzate da forti sconti, nascono con peculiarità differenti: se il Black Friday inizialmente è legato soprattutto al consumo nei negozi fisici, il Cyber Monday nasce e fiorisce con la diffusione dell’e-commerce e con l’attenzione ai prodotti tecnologici. Differenze che, generalmente, hanno iniziato a diluirsi negli ultimi anni nei quali il periodo delle offerte ha teso a estendersi nell’arco di diversi giorni e settimane.