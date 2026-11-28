SPID e IT-Wallet, le regole del nuovo Codice amministrazione digitale: cosa cambiaTecnologia
Introduzione
Nuove modalità, più rigorose, per il rilascio dello SPID, ma anche il rafforzamento dell’IT-Wallet e l’introduzione del principio dell’unica identità digitale. Sono alcune delle direttive contenute nel nuovo Codice dell’amministrazione digitale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri dello scorso 25 novembre, in attuazione della legge 10 novembre 2025, n. 167. Il testo dovrà adesso completare il successivo iter prima di diventare definitivo. L’obiettivo dichiarato dal governo è aumentare la sicurezza delle procedure di identificazione, ridurre il rischio di furti d'identità e adeguare il sistema italiano alle regole europee.
Quello che devi sapere
SPID, una sola identità digitale per ogni persona
Il provvedimento va innanzitutto a limitare il numero di identità digitali che ciascun cittadino può possedere. Con le nuove disposizioni, se diventeranno definitive, ogni persona fisica potrà avere un’unica identità SPID a uso personale. Attualmente è invece possibile ottenere più SPID rivolgendosi a gestori differenti. Con la riforma, prima di rilasciare nuove credenziali, gli Identity Provider dovranno verificare attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente se il soggetto che fa richiesta possiede già un'identità personale. Con questa misura si vuole impedire che vengano attivate identità digitali multiple a nome della stessa persona, anche a seguito di eventuali furti di dati personali o tentativi di frode. Si potrà continuare ad avere più di un’identità SPID a uso professionale.
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SPID, cambiano le regole per ottenere le credenziali
Sempre in tema SPID, con il nuovo Codice cambiano le procedure da completare per ottenere le credenziali e aumentare il livello di sicurezza dell'identità digitale. La riforma distingue tra SPID di livello 2 e SPID di livello 3. Per il primo, che consente l'accesso ai servizi online attraverso una doppia autenticazione, non sarà più possibile utilizzare la firma elettronica qualificata o la firma digitale come modalità di identificazione per il rilascio delle credenziali o per l'innalzamento del livello di garanzia. Per il livello 3 sarà obbligatorio il riconoscimento fisico del richiedente. L'identificazione dovrà avvenire a vista, in presenza, attraverso personale incaricato e abilitato. La stessa procedura sarà necessaria anche per chi possiede già uno SPID di livello inferiore e vuole passare al livello più elevato. In questo caso l'obiettivo è rendere più difficile l'attivazione fraudolenta di credenziali intestate a terzi.
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IT-Wallet, il portafoglio digitale come strumento di identificazione
Un altro capitolo centrale della riforma riguarda l’IT-Wallet, il portafoglio digitale a cui si accede attraverso l'app IO: è disponibile per tutti i cittadini dal 23 novembre, se si è in possesso di credenziali CIE. Il nuovo Codice lo riconosce espressamente come uno degli strumenti di accesso ai servizi in rete: non più soltanto uno spazio virtuale dove avere insieme tutti i documenti in formato elettronico, ma un mezzo per dimostrare la propria identità e quindi anche per accedere ai servizi che richiedono di identificarsi.
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Il rilascio dell’IT-Wallet ID
Si prevede poi il rilascio dell'IT-Wallet ID, un attestato elettronico dei dati di identificazione personale. Si tratta di uno strumento che consentirà di utilizzare informazioni certificate sull'identità dell'utente nell'ambito dell'ecosistema digitale nazionale ed europeo.
Rafforzato il ruolo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Il testo va anche a rafforzare il ruolo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), a cui vengono attribuite espressamente competenze per l'adozione di misure e indicazioni in materia di sicurezza informatica. Le linee guida AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e gli atti dell'ACN costituiranno il riferimento tecnico per l'attuazione delle disposizioni.
Le altre novità: dalla PEC alla PECQ
Tra le altre novità, il Codice delinea il passaggio dalla posta elettronica certificata come la conosciamo oggi – la PEC - alla posta elettronica certificata qualificata (la PECQ), un servizio di recapito elettronico più conforme al regolamento europeo eIDAS. Rispetto alla PEC tradizionale, offre garanzie più forti sull'identità del mittente e del destinatario e sul valore legale delle comunicazioni, anche a livello europeo.
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