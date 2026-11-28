Sempre in tema SPID, con il nuovo Codice cambiano le procedure da completare per ottenere le credenziali e aumentare il livello di sicurezza dell'identità digitale. La riforma distingue tra SPID di livello 2 e SPID di livello 3. Per il primo, che consente l'accesso ai servizi online attraverso una doppia autenticazione, non sarà più possibile utilizzare la firma elettronica qualificata o la firma digitale come modalità di identificazione per il rilascio delle credenziali o per l'innalzamento del livello di garanzia. Per il livello 3 sarà obbligatorio il riconoscimento fisico del richiedente. L'identificazione dovrà avvenire a vista, in presenza, attraverso personale incaricato e abilitato. La stessa procedura sarà necessaria anche per chi possiede già uno SPID di livello inferiore e vuole passare al livello più elevato. In questo caso l'obiettivo è rendere più difficile l'attivazione fraudolenta di credenziali intestate a terzi.

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