Per il momento, la norma è contenuta nel testo base sul quale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una consultazione pubblica. Entro il 13 settembre le associazioni di settore potranno esprimere un parere o avanzare proposte di modifica in vista dell'entrata in vigore ufficiale.

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