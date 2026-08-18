Esame per la Patente B, record di bocciati in Italia: i dati 2025

Secondo un recente sondaggio sui dati del 2025, il 92% degli autisti non passerebbe la prova d'esame. In cima alla classifica delle promozioni il Trentino, chiude la Calabria Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Uno su mille ce la fa, anzi solo l'8% degli automobilisti italiani. Da Nord a Sud, la maggior parte degli autisti di oggi (il 92%) non passerebbe l'esame per la patente B, secondo un recente sondaggio di Autoscout. Inoltre, secondo i dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel 2025, il numero delle prove d’esame per ogni patente è stato il più alto degli ultimi 20 anni (2.314.213) proseguendo la costante risalita dal ‘pandemico’ 2020. I dati ministeriali sono inequivocabili, smentendo e avvalorando luoghi comuni: per esempio le donne, notoriamente più studiose a ogni grado di scuola, hanno quote simili negli esami di teoria, ma peggiori non di poco in quelli di guida.

Come funziona il test Il test è stato strutturato su 20 domande ufficiali scelte tra quelle convalidate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e utilizzate in sede di esame, imponendo la soglia massima di 2 errori per il superamento, garantendo così lo stesso rapporto della prova reale da 30 quesiti e 3 errori consentiti. L'esito è stato sorprendente e ha evidenziato che soltanto l'8% dei partecipanti avrebbe superato la prova a pieno titolo. I risultati cambiano da zona a zona: l'analisi territoriale colloca in cima alla classifica delle promozioni il Trentino-Alto Adige (12%), l'Abruzzo (11,9%) e l'Umbria (11,7%), mentre nelle posizioni di coda si trovano le Marche (4,1%), la Calabria (3,9%), la Sardegna e la Sicilia (entrambe al 5,3%). Leggi anche Esame patente, le novità 2026 e cosa cambia

Il rapporto degli italiani con la guida I dati confermano un rapporto mutato tra gli italiani e un documento che risulta meno importante che in passato, rimandabile o non fondamentale. Numeri reali e analisi sono allineati sul cambiamento di abitudini. Per esempio, l’’Osservatorio di Segugio.it ha rilevato come tra gli over 50 la percentuale di chi ha preso la patente a 18 anni è del 72%. Un numero che crolla al 46% tra i giovani under 25. Deciso anche il calo di auto intestate a loro, scese sotto le 600 mila nell’arco di un decennio con una flessione del 33%. Vedi anche Codice della strada, patente a 17 anni e multe: le novità allo studio