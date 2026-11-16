Scuola, le disuguaglianze esistono? Il rapporto di Oxfam Italia

Nel recente rapporto “STATUS-QUOla" è emerso come la scuola resti un'istituzione, nella quale famiglia di origine, condizione economica, background migratorio e genere "continuano a pesare sulle opportunità di ragazze e ragazzi". Un esempio? Nel liceo classico meno del 10% degli studenti proviene da famiglie svantaggiate, contro il 35,9% dei professionali

A scuola "le origini contano ancora troppo". Questa la premessa attraverso cui Oxfam Italia ha diffuso i dettagli del nuovo rapporto “STATUS-QUOla" . Un documento nato per approfondire il mondo della scuola e cercare di "contrastare le disuguaglianze per una scuola motore di equità sociale”. Quello che ne è emerso è un'istituzione, quella scolastica, nella quale famiglia di origine, condizione economica, background migratorio e genere "continuano a pesare sulle opportunità di ragazze e ragazzi". Un esempio? Nel liceo classico meno del 10% degli studenti proviene da famiglie svantaggiate, contro il 35,9% dei professionali.

I livelli di istruzione e il paragone genitori-figli

Secondo il rapporto, ad esempio, coloro che crescono in una famiglia con bassi livelli di istruzione possono avere fino a 15 volte più possibilità di abbandonare la scuola prima del raggiungimento del diploma di scuola superiore, soprattutto rispetto a coloro che hanno almeno un genitore laureato. Ecco poi altri dati: quasi la metà degli studenti che vengono bocciati nel corso della lora carriera scolastica ha genitori che, nel loro passato, non sono riusciti a conseguire il diploma, mentre solo il 13% ha almeno un genitore laureato. A parità di rendimento, inoltre, la probabilità di bocciatura può aumentare fino a 5 punti percentuali per chi proviene da famiglie meno istruite.

Il tema dell'abbandono scolastico

Un altro tema toccato dallo studio riguarda l'abbandono scolastico. E' emerso, infatti, che negli ultimi vent’anni l’Italia è migliorata rispetto a questo aspetto. Nei primi anni Duemila il 25% degli studenti lasciava gli studi prima del regolare termine, nel 2025 questa percentuale è scesa all’8,2%. Le disuguaglianze, sottolinea però Oxfam italia, non sono state cancellate. Oggi si parla più nel dettaglio di "dispersione scolastica implicita" in riferimento a quegli studenti che arrivano al diploma "senza avere acquisito le competenze fondamentali". Un numero racocnta il fenomeno: nel 2026, alla fine del ciclo di scuola secondaria, il 45,9% non possiede competenze adeguate in italiano e il 47,9% segnala lacune evidenti in matematica.

Il tessuto familiare

Nella scelta della scuola, è emerso ancora, origine sociale e condizioni familiari continuano ad incidere. Nel liceo classico, come accennato prima, "meno del 10% degli studenti proviene da famiglie svantaggiate, contro il 35,9% dei professionali". E ancora: coloro che ottengono un diploma professionale possono incorrere in un rischio da 10 a 15 volte maggiore di uscire dalla scuola con competenze di base insufficienti rispetto a chi frequenta un liceo classico, scientifico o linguistico. E pure il genere continua a condizionare le scelte, considerando che nel 52% degli indirizzi delle superiori, oltre tre quarti degli studenti sono dello stesso sesso. Le ragazze preferiscono percorsi umanistici e legati alla cura, mentre restano fortemente minoritarie in quelli tecnico-scientifici e industriali.