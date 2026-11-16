Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sulla scuola di Sky TG24
Arrow-link
Arrow-link

Scuola, le disuguaglianze esistono? Il rapporto di Oxfam Italia

Cronaca
©Ansa

Nel recente rapporto “STATUS-QUOla" è emerso come la scuola resti un'istituzione, nella quale famiglia di origine, condizione economica, background migratorio e genere "continuano a pesare sulle opportunità di ragazze e ragazzi". Un esempio? Nel liceo classico meno del 10% degli studenti proviene da famiglie svantaggiate, contro il 35,9% dei professionali

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

A scuola "le origini contano ancora troppo". Questa la premessa attraverso cui Oxfam Italia ha diffuso i dettagli del nuovo rapporto “STATUS-QUOla". Un documento nato per approfondire il mondo della scuola e cercare di "contrastare le disuguaglianze per una scuola motore di equità sociale”. Quello che ne è emerso è un'istituzione, quella scolastica, nella quale famiglia di origine, condizione economica, background migratorio e genere "continuano a pesare sulle opportunità di ragazze e ragazzi". Un esempio? Nel liceo classico meno del 10% degli studenti proviene da famiglie svantaggiate, contro il 35,9% dei professionali.

I livelli di istruzione e il paragone genitori-figli

Secondo il rapporto, ad esempio, coloro che crescono in una famiglia con bassi livelli di istruzione possono avere fino a 15 volte più possibilità di abbandonare la scuola prima del raggiungimento del diploma di scuola superiore, soprattutto rispetto a coloro che hanno almeno un genitore laureato. Ecco poi altri dati: quasi la metà degli studenti che vengono bocciati nel corso della lora carriera scolastica ha genitori che, nel loro passato, non sono riusciti a conseguire il diploma, mentre solo il 13% ha almeno un genitore laureato. A parità di rendimento, inoltre, la probabilità di bocciatura può aumentare fino a 5 punti percentuali per chi proviene da famiglie meno istruite.

Il tema dell'abbandono scolastico

Un altro tema toccato dallo studio riguarda l'abbandono scolastico. E' emerso, infatti, che negli ultimi vent’anni l’Italia è migliorata rispetto a questo aspetto. Nei primi anni Duemila il 25% degli studenti lasciava gli studi prima del regolare termine, nel 2025 questa percentuale è scesa all’8,2%. Le disuguaglianze, sottolinea però Oxfam italia, non sono state cancellate. Oggi si parla più nel dettaglio di "dispersione scolastica implicita" in riferimento a quegli studenti che arrivano al diploma "senza avere acquisito le competenze fondamentali". Un numero racocnta il fenomeno: nel 2026, alla fine del ciclo di scuola secondaria, il 45,9% non possiede competenze adeguate in italiano e il 47,9% segnala lacune evidenti in matematica. 

Il tessuto familiare

Nella scelta della scuola, è emerso ancora, origine sociale e condizioni familiari continuano ad incidere. Nel liceo classico, come accennato prima, "meno del 10% degli studenti proviene da famiglie svantaggiate, contro il 35,9% dei professionali". E ancora: coloro che ottengono un diploma professionale possono incorrere in un rischio da 10 a 15 volte maggiore di uscire dalla scuola con competenze di base insufficienti rispetto a chi frequenta un liceo classico, scientifico o linguistico. E pure il genere continua a condizionare le scelte, considerando che nel 52% degli indirizzi delle superiori, oltre tre quarti degli studenti sono dello stesso sesso. Le ragazze preferiscono percorsi umanistici e legati alla cura, mentre restano fortemente minoritarie in quelli tecnico-scientifici e industriali. 

Approfondimento

Gli allarmi bomba a scuola e il falso eroismo di chi ignora le regole
FOTOGALLERY

1/6
Economia

Scuola, tetto 30% agli stranieri: meno di 1.000 classi interessate

Il governo punta a introdurre per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, misura che coinvolgerebbe una quota limitata di istituti ma concentrata al Centro-Nord. Le differenze tra province e quartieri mostrano come l'assenza di alternative potrebbe ostacolare eventuali spostamenti

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Nuovo allarme bomba via mail alle scuole italiane, nessuna evacuazione

Cronaca

Nel messaggio di posta elettronica firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, si legge: “Ho...

Il rapimento Farouk Kassam, la storia del sequestro in Costa Smeralda

Cronaca

Tra i rapimenti che maggiormente hanno colpito l'opinione pubblica italiana c'è stato sicuramente...

Salerno, 88enne uccide la moglie malata e poi tenta il suicidio

Cronaca

L'anziano avrebbe colpito la donna di 82 anni con un'arma da taglio, ferendola a morte....

Omicidio Bergamini, domani la sentenza d'appello

Cronaca

Il 17 novembre la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro si pronuncerà sull'ex fidanzata del...

Omicidio Barreca, Mauro Ferrarello ha confessato delitto imprenditore

Cronaca

La vittima è stata assassinata l'1 novembre nella propria azienda in contrada Rolica con diversi...

Cronaca: i più letti