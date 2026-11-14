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Cronaca

Gli allarmi bomba a scuola e il falso eroismo di chi ignora le regole

Stefania Andreoli

Stefania Andreoli

psicoterapeuta
©Ansa

Nella sua rubrica "Scomodati", questa settimana Stefania Andreoli affronta la curiosa trasformazione di alcuni dirigenti scolastici in esperti di intelligence dopo le email con gli allarmi bomba che hanno colpito gli istituti scolastici italiani. Una riflessione sulla differenza tra sentirsi coraggiosi e assumersi le proprie responsabilità

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