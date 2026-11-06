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Cronaca

Ripensiamola la scuola, in un patto con le famiglie non con i tagli

Chiara Gamberale
©Getty

Una riflessione sulla crisi dell'alleanza tra scuola e famiglia. Tra difficoltà educative, social e tagli al personale scolastico, l'invito è a ripensare la scuola non in base al numero degli studenti, ma alla qualità del tempo, delle relazioni e dell'attenzione che sa offrire

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