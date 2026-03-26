Secondo le stime del Global Payment Report del 2025, l'utilizzo nel mondo è cresciuto negli scorsi anni sino a raggiungere un ammontare pari a 342 miliardi di dollari nel 2024 (dai 285 miliardi nel 2022): si tratterebbe del 5 per cento delle transazioni e-commerce. Negli Stati Uniti il peso sulle transazioni in e-commerce è simile a quello mondiale (6 per cento), mentre in Europa l'utilizzo è in media più elevato (9 per cento). Il BNPL è molto diffuso in Germania e Svezia (rispettivamente 20 e 23 per cento di tutte transazioni in e-commerce) e in altri Paesi nordici; è meno utilizzato nel Regno Unito (7 per cento), in Italia e in Francia (5 per cento).