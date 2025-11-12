Carta di debito Klarna per pagamenti a rate senza costi: come funziona il nuovo servizioEconomia
Introduzione
Klarna debutta in Italia con una carta di debito digitale e gratuita. L’azienda fintech svedese, tra le principali piattaforme di “Buy Now, Pay Later” (BNPL) - “Compra ora, paga dopo”, permette di pagare direttamente dal saldo Klarna – come una tradizionale carta di debito – oppure in un secondo momento, anche in tre rate e senza interessi.
È la stessa Klarna - a pochi giorni dall'introduzione del servizio nel circuito PagoPA - a spiegare come funziona, mettendo a disposizione le FAQ sul proprio sito: ecco cosa c’è da sapere.
Quello che devi sapere
L’app e il conto Klarna: carta e saldo
È innanzitutto necessario scaricare l’app Klarna. Per utilizzare la carta bisogna avere anche un conto digitale Klarna, dove sarà disponibile il proprio saldo. Chi deve registrarsi per la prima volta dovrà verificare la sua identità e inserire alcuni dati personali, poi – una volta elaborata e accettata la richiesta - vedrà la carta attivarsi. Se invece si ha già un saldo Klarna l’unico passaggio richiesto è la conferma dei dati già registrati. La carta va quindi aggiunta al portafoglio digitale.
Per approfondire: Compra ora-paghi dopo, corre il credito digitale istantaneo: dati e come funziona
Chi può ottenere la carta Klarna?
Per poter ottenere la carta bisogna essere residenti nel territorio dell’Unione europea e disporre di un indirizzo italiano valido, oltre che essere maggiorenni ed essere in possesso di un codice fiscale o di una carta d’identità.
Per approfondire: Bonifici istantanei, da oggi nuove regole: i controlli sui beneficiari e cosa cambia
L’IBAN svedese
Klarna fornirà un IBAN svedese a chi si registra per il saldo e per la carta. Chi è già registrato potrà invece continuerà a utilizzare l’IBAN di cui già dispone.
Come funzionano le modalità di pagamento
Le modalità di pagamento sono due:
- La modalità "Paga ora" funziona aggiungendo fondi al saldo Klarna e permette di pagare all'istante.
- La modalità "Paga più tardi" permette di pianificare i propri acquisti, selezionando "Pianifica un acquisto" e scegliendo se pagare dal saldo Klarna o da una carta collegata. L’addebito scatterà quando il venditore avrà elaborato il pagamento.
Si può sempre passare da una modalità all’altra.
Dove posso pagare con la carta Klarna?
La carta funziona ovunque sia accettato il circuito Visa, sia nei negozi online che in quelli fisici (in modalità contactless), perché appunto è collegata al portafoglio digitale. Si può utilizzare anche all’estero, senza commissioni di cambio valuta.
Posso prelevare i miei soldi dal mio saldo Klarna?
Si può sempre prelevare denaro, collegando al saldo un conto bancario intestato a proprio nome.
Ci sono costi per l’utilizzo della carta?
Non sono previsti costi annuali e l'uso della carta in modalità "Paga ora" è gratis. Le opzioni "Paga più tardi" mostrano in anticipo eventuali commissioni o interessi direttamente nell'app. Potrebbero essere applicate commissioni nei piani di membership Klarna a pagamento.
Esiste anche una carta Klarna fisica?
La carta Klarna, come detto, è digitale, anche se una carta fisica è inclusa con il piano membership Core o Plus.
I tre piani disponibili
Sono infatti tre i piani disponibili, uno gratuito e due a pagamento. Quelli a pagamento sono:
- Klarna Core costa 1,99 euro al mese e dà accesso a una carta digitale oppure fisica e vari vantaggi (come offerte da partner fino a 15 euro di valore al mese).
- Klarna Plus costa invece 7,99 euro al mese. Offre lo 0,5% di cashback sugli acquisti, uno sconto trimestrale di 8 euro presso tutti i partner convenzionati, offerte da partner fino a 80 euro di valore al mese, un pacchetto assicurativo e abbonamenti e interessi maggiorati sui Conti di Risparmio (+0,1% rispetto al tasso nazionale attuale di Klarna).
La sicurezza
Il conto, spiega Klarna, è tutelato dal sistema di garanzia dei depositi svedese in conformità con una disposizione dell'Ufficio Nazionale del Debito Svedese. Il rimborso massimo per ogni cliente è pari a 1.050.000 SEK (circa 100mila euro) e l'Ufficio Nazionale del Debito potrà saldare il rimborso entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto inizio il periodo di diritto al rimborso. L'importo del rimborso sarà determinato dal tasso di cambio prevalente al momento in cui viene effettuato lo stesso.
Per approfondire: Bonifico istantaneo, rischi e vantaggi per clienti e banche