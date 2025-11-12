Carta di debito Klarna per pagamenti a rate senza costi: come funziona

È innanzitutto necessario scaricare l’app Klarna. Per utilizzare la carta bisogna avere anche un conto digitale Klarna, dove sarà disponibile il proprio saldo. Chi deve registrarsi per la prima volta dovrà verificare la sua identità e inserire alcuni dati personali, poi – una volta elaborata e accettata la richiesta - vedrà la carta attivarsi. Se invece si ha già un saldo Klarna l’unico passaggio richiesto è la conferma dei dati già registrati. La carta va quindi aggiunta al portafoglio digitale.

Per approfondire: Compra ora-paghi dopo, corre il credito digitale istantaneo: dati e come funziona