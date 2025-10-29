Compra ora-paghi dopo, corre il credito digitale istantaneo: i dati

I dati sottolineano un’evoluzione nelle abitudini di consumo, con una crescente attenzione alla flessibilità e all’immediatezza dei pagamenti. Simone Capecchi, executive director di Crif, afferma come la crescita del Bnpl sia dovuta a “una serie di fattori interconnessi tra loro”. "In primo luogo, l'integrazione sempre più profonda nell'e-commerce ha reso il Bnpl una modalità di pagamento alternativa particolarmente comoda e user-friendly per gli acquisti online dei consumatori, sempre più digitalizzati e competenti da un punto di vista tecnologico”, spiega.