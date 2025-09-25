Esplora tutte le offerte Sky
Educazione finanziaria, Starting Finance entra nelle scuole

Economia

La più grande community italiana under 35 dedicata alla formazione economico-finanziaria lancia due iniziative: il Manifesto per l’educazione finanziaria e 'Finance for School', il progetto che porta la finanza personale direttamente tra i banchi di scuola. 

ascolta articolo

Ripartono le scuole, e riprende anche l’educazione finanziaria: l’Italia è storicamente deficitaria, su questo fronte, quindi le iniziative volte a rendere i nostri giovani più consapevoli rivestono ancor più importanza. È il caso di Starting Finance, la più grande community italiana under 35 dedicata all’informazione e alla formazione economico-finanziaria. 

Con l’inizio dell’anno scolastico, Starting Finance ha scelto di non limitarsi a raccontare l’economia sui social – dove già raggiunge milioni di giovani ogni mese – ma di scendere sul campo con due iniziative che dialogano e si integrano tra loro: il Manifesto per l’educazione finanziaria e Finance for School, il progetto che porta la finanza personale direttamente tra i banchi di scuola.

“L’educazione finanziaria diventi un patrimonio condiviso per un Paese più consapevole”, è l’auspicio di Marco Scioli, Presidente e Founder di Starting Finance. “Se il benessere fisico e quello psicologico sono ormai riconosciuti come fondamentali, lo stesso deve valere per il benessere finanziario – spiega ancora Scioli –; con il Manifesto abbiamo indicato una direzione, con ‘Finance for School’ stiamo già trasformando quella visione in pratica. Perché l’educazione finanziaria diventi un patrimonio condiviso e il Paese più consapevole”.

