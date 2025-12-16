Conti correnti, in 10 anni costi di gestione aumentati del 23%

Per effetto di questi fattori la spesa media complessiva di gestione è leggermente aumentata a 101,1 euro (100,7 nel 2023). Per quanto riguarda invece i conti correnti bancari online, secondo l'indagine sono diminuiti i prezzi unitari dei servizi, mentre è aumentata l’operatività e la spesa media di gestione è salita di 1,7 euro, a 30,6 euro. Guardando ai conti postali, sono aumentate sia le commissioni unitarie sia l’operatività e la spesa media di gestione è cresciuta da 67,3 euro a 71,6 euro.

Leggi anche: Conti correnti, quali sono i più cari e quali i più economici: l’indagine