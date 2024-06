Conto corrente, i dettagli da tenere d'occhio per capire se è davvero a costo zero

Introduzione

Tra la tenuta e le commissioni sulle operazioni può essere costoso tenere aperto un conto corrente. Sul mercato però ci sono diversi prodotti che promettono di aiutare ad abbattere le spese. Per esempio ci sono opzioni che permettono di non pagare il canone annuo, non hanno commissioni sui bonifici o sul prelievo negli atm e la banca paga persino il bollo al posto del proprietario. Ecco come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze