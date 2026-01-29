"I prossimi anni assumono un’importanza cruciale per la lotta ai cambiamenti climatici”. A dirlo è il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Il Piano di transizione per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici è un progetto a lungo termine che prevede però anche degli obiettivi intermedi, da raggiungere entro il 2035, quali una riduzione di due terzi delle emissioni dirette e indirette da energia acquistata e una riduzione del 40% delle altre emissioni indirette ascolta articolo

La Banca d’Italia ha lanciato il suo Piano di transizione energetica. Impianti rinnovabili, efficienza energetica degli immobili, nella produzione delle banconote e spazi condivisi sono solo alcuni dei punti che Bankitalia si impegna a raggiungere entro il 2050. I dettagli sono descritti nel Piano di transizione per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, pubblicato dall'istituto centrale, dove si delineano tutte le linee guida e gli obiettivi al fine "di raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050, con una riduzione del 90% rispetto al 2019 e la rimozione delle emissioni residue".

Obiettivi intermedi Come si legge nel documento, a essere interessate saranno le "emissioni connesse con le sole operazioni aziendali (sono quindi escluse quelle imputabili agli investimenti finanziari)". Sono previsti anche due obiettivi intermedi da raggiungere entro il 2035: una riduzione di due terzi delle emissioni dirette e indirette da energia acquistata e una riduzione del 40% delle altre emissioni indirette. Alcune delle misure sono già presenti o in corso d'opera. Fra le principali la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gas con impianti a pompa di calore alimentati da energia elettrica rinnovabile. Previsto poi l' acquisto esclusivo di energia elettrica da fonti rinnovabili (avviato già nel 2013); l'incremento dell'autoproduzione di energia da impianti fotovoltaici (6 gli impianti già installati, il più grande dei quali è presso il Centro Donato Menichella di Frascati); ricorso a strumenti innovativi per l'approvvigionamento di energia elettrica, come gli Accordi di lungo termine (Ppa, Power Purchase Agreement).