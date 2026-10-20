Secondo i governatori, i fondi destinati alla sanità sarebbero inferiori ai 5,5 miliardi indicati dal ministro Schillaci come necessari per il Fondo sanitario nazionale. Al centro dell'appello la tutela del Servizio sanitario e del diritto alle cure. Schlein: "Il governo ascolti il grido delle Regioni sulla sanità e trovi le risorse" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Il Governo ascolti il proprio ministro della Salute". È questo l'appello lanciato dai presidenti di Emilia-Romagna, Umbria, Sardegna, Toscana, Campania e Puglia, che tornano a ribadire la centralità del bisogno di finanziare adeguatamente la sanità pubblica italiana. "È stato lo stesso Orazio Schillaci a indicare in 5,5 miliardi di euro le risorse aggiuntive necessarie per sostenere il Fondo sanitario nazionale", hanno dichiarato. Secondo i governatori, le indiscrezioni sulla prossima Finanziaria parlerebbero invece di uno stanziamento inferiore ai 2,5 miliardi di euro, una cifra ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze del sistema sanitario.

"Sanità al centro della prossima Finanziaria" I presidenti Michele de Pascale, Stefania Proietti, Alessandra Todde, Eugenio Giani, Roberto Fico e Antonio Decaro chiedono che la sanità diventi la priorità della prossima manovra economica. "La sanità va messa al centro della prossima Finanziaria. È assolutamente prioritario stanziare almeno la cifra che il ministro Schillaci aveva indicato, non è pensabile nemmeno un euro in meno". Leggi anche Rapporto Gimbe, tagli invisibili a Sanità per oltre 18 mld

L'appello a tutte le Regioni e alle forze politiche I governatori ribadiscono la disponibilità delle Regioni a collaborare per raggiungere l'obiettivo e rivolgono un appello alle forze politiche affinché il finanziamento della sanità rappresenti il punto centrale della prossima legge: "Noi Regioni siamo disponibili a collaborare, a fare la nostra parte e ci aspettiamo che su questo versante tutte le Regioni si batteranno per centrare il risultato, coerentemente, per esempio, con quanto già dichiarato dall'assessore alla Salute della Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Anche per questo facciamo un appello a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione perché sia questo il contenuto principale della prossima Finanziaria. In gioco c'è la tenuta del Servizio sanitario nazionale e, con essa, un principio fondamentale: il diritto alla salute non può dipendere dalle condizioni economiche delle persone". Leggi anche Sanità, allarme carenza chirurghi: in 5 anni 1.500 specialisti in meno