Gimbe: 18,8 miliardi di tagli invisibili alla Sanità tra 2023 e 2026

"Quando tempi d’attesa, disponibilità economiche e luogo di residenza condizionano l’accesso alle prestazioni sanitarie è in gioco la tenuta del patto sociale -ha affermato il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta -. Una prestazione garantita sulla carta, ma inaccessibile nella realtà, lascia il cittadino da solo di fronte al proprio bisogno di salute" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite



I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Gimbe nel nono Rapporto sul Servizio sanitario nazionale presentato oggi alla Camera. "Nel 2024 oltre 5,8 milioni di persone, pari al 9,9% della popolazione, hanno dichiarato di aver rinunciato a una o più visite o esami, rispetto al 7,6% del 2023: circa 4 milioni hanno rinunciato per i lunghi tempi d’attesa e 3,1 milioni per motivi economici, potendo indicare entrambe le cause", ha affermato il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta. "Quando tempi d’attesa, disponibilità economiche e luogo di residenza condizionano l’accesso alle prestazioni sanitarie è in gioco la tenuta del patto sociale. Una prestazione garantita sulla carta, ma inaccessibile nella realtà, lascia il cittadino da solo di fronte al proprio bisogno di salute".

Negli ultimi 4 anni 18,8 mld di tagli invisibili Tra il 2023 e il 2026 il Fondo sanitario nazionale è aumentato di 17,5 miliardi, passando da 125,4 del 2022 a 142,9 miliardi nel 2026. Il quadro cambia però se il finanziamento è rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese: nel 2022 il Fsn rappresentava il 6,27% del Pil: negli anni successivi la quota si è mantenuta intorno al 6%, con l'eccezione del 6,14% del 2026. Se nel periodo 2023-2026 il rapporto Fsn/Pil fosse rimasto costante al livello del 2022, il Ssn avrebbe avuto a disposizione 18,8 miliardi in più. "Il finanziamento nominale è certamente aumentato – ha spiegato Cartabellotta - ma si è ridotta la quota di ricchezza nazionale destinata al Ssn. È il fenomeno dei 'tagli invisibili': non tagli nominali, ma risorse inferiori rispetto a quelle che il Ssn avrebbe ricevuto mantenendo invariato il rapporto Fsn/Pil". C'è un altro dato da non trascurare: dal 2010 al 2026 il Fsn nominale è cresciuto di 37,5 miliardi ma, al netto dell'inflazione generale Istat, nel 2026 il finanziamento è sostanzialmente tornato ai livelli del 2010. "Nel frattempo – ha continuato il presidente - sono aumentati i bisogni di una popolazione che invecchia e i costi delle innovazioni farmacologiche e tecnologiche. Limitarsi a comunicare i miliardi stanziati non basta a dimostrare che il Ssn sia adeguatamente finanziato". Approfondimento Rapporto Gimbe, in Italia mancano oltre 5.700 medici di famiglia

Le diseguaglianze territoriali Nel 2024 18 Regioni e Province autonome su 21 risultano adempienti ai Lea, contro le 13 del 2023. Tuttavia, 6 delle 18 Regioni 'promosse' presentano almeno una macro-area con un punteggio compreso tra 60 e 69 e, nello stesso anno, aumenta la quota di popolazione che rinuncia a visite o esami. Le diseguaglianze territoriali sono confermate anche dalla mobilità sanitaria interregionale, che nel 2023 ha raggiunto 5,15 miliardi, il valore più elevato dal 2010. "Finalmente – ha proseguito Cartabellotta - dal 30 ottobre 2026 saranno in vigore i Lea aggiornati, dopo un'attesa di quasi 10 anni.

Tuttavia, inserire una nuova prestazione nei Lea non equivale a renderla accessibile a tutti: bisogna garantire che le Regioni siano effettivamente in grado di erogarla in modo tempestivo e uniforme". Approfondimento Pediatri, in Italia ne mancano 500 con carenze gravi al Nord