Scende spesa sanitaria pubblica in Italia, ultimo Paese del G7

Fondazione Gimbe ha posto l’attenzione all’urgenza di “conoscere gli esiti della riforma dell'assistenza territoriale finanziata dal Pnrr”. “Al 1 settembre, a due mesi dalla scadenza del 30 giugno 2026, non è ancora disponibile una rendicontazione pubblica documentata sulla piena operatività di almeno 1.038 Case della Comunità e 307 Ospedali di Comunità”, hanno fatto sapere. Il ministero della Salute ha precisato che sono ancora in corso le verifiche e l'acquisizione delle evidenze necessarie alla rendicontazione dei due target. "Senza dati aggiornati su servizi effettivamente erogati e personale disponibile - ha affermato Cartabellotta - rimane concreto il rischio, più volte denunciato dalla Fondazione Gimbe, che le nuove strutture restino delle 'scatole vuote': target europei centrati, rate incassate ed edifici realizzati, ma incapaci di garantire quella presa in carico territoriale per cui ci siamo indebitati”.