Peste polmonare, bubbonica e setticemica: i sintomi e le differenze

Tornando al caso della ricercatrice russa, l'ipotesi legata alla sospetta morte per la peste ha alimentato il susseguirsi di teorie e speculazioni anche sul web. Secondo alcune, Shipilova è deceduta dopo essere entrata in contatto con il contenuto di una fialetta che aveva rotto per errore. Un giornalista locale, Pavel Stepanov, come segnalato dal "New York Times", ha suggerito alle autorità di indagare se l'incidente non sia stato un "sabotaggio da parte dei nemici che agiscono con metodi sempre più sofisticati". Di fatto, pur mantenendo alta la vigilanza, gli esperti sanitari invitano alla calma perché "i rischi sono limitati".

Daria Shipilova - ©Ansa