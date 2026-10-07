L’Oms ha contattato i colleghi russi del ministero della Salute "per porre delle domande molto dettagliate su quali test siano stati condotti, quali siano i risultati di questi test, quali altre analisi saranno fatte se la causa è ancora sconosciuta - ha aggiunto Van Kerkhove - Ma anche su quali contatti sono stati messi in quarantena e cosa questo implica. Quindi al momento non abbiamo un quadro completo, quello che ci è stato riferito è che non c’è alcun caso di peste nella zona e nessun patogeno ad alto rischio è stato rilevato. Chiaramente vorremmo più informazioni, vorremmo capire quali test sono stati fatti, quali patogeni sono stati valutati e, se questa persona non è morta per la peste, cosa ne ha allora causato il decesso".

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