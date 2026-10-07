Peste polmonare in Russia, perché è nato il laboratorio di Irkutsk

Dopo il decesso, le autorità hanno sottoposto a sorveglianza le persone che erano entrate in contatto con la donna, adottando misure precauzionali. Circa 200 persone erano state inizialmente sottoposte a quarantena, con una parte successivamente rilasciata. Le autorità sanitarie russe, tuttavia, hanno riferito che la ricercatrice era affetta da una polmonite di origine non determinata e hanno escluso, sulla base degli accertamenti disponibili, un collegamento tra la sua malattia e gli agenti patogeni studiati nell'istituto. Anche i contatti sottoposti ai test non hanno mostrato evidenze di peste.