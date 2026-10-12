A pesare sulla carenza di medici c'è soprattutto l'invecchiamento del personale in servizio. Secondo i dati Eurostat, in Italia oltre il 50% dei chirurghi ospedalieri ha superato i 60 anni d'età (contro il 32% della Spagna e il 44% di Francia e Germania). Entro il 2030, quindi entro cinque anni, sono previste 2.800 uscite per pensionamento. I nuovi specialisti in entrata saranno invece meno di 1.300. Questo potrebbe portare a una carenza di 1.500 chirurghi generali. "Una proiezione allarmante, frutto del divario tra un calo del 20% dell’organico e un aumento atteso del 12% della domanda di cure chirurgiche previsto nei prossimi cinque anni sulla base dell’andamento demografico, dei modelli di utilizzo dei servizi sanitari e del rapporto tra chirurghi e popolazione. Tutto questo si traduce per i pazienti in un accesso più critico al bisturi con 1 intervento di chirurgia generale su 10 a rischio sui 650mila eseguiti ogni anno, tempi di attesa destinati ad allungarsi sempre di più e distanze sempre maggiori da percorrere per ricevere cure chirurgiche, soprattutto nelle regioni del Sud”, ha commentato Docimo.