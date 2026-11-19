Nato a Brooklyn nel 1970, è stato confermato alla guida dei democratici della Camera con 251 voti a favore e 11 contrari: a gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso emerso dopo le elezioni di metà mandato, con tutta probabilità sarà il primo deputato afroamericano a ricoprire l’incarico di speaker della Camera. La sua nomina sarà messa al voto fra tutti i deputati, anche i repubblicani, ma non dovrebbero esserci ostacoli

Negli Stati Uniti Hakeem Jeffries è stato rieletto leader dei democratici alla Camera: a gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso emerso dopo le elezioni di metà mandato che hanno visto la sconfitta dei repubblicani del presidente Donald Trump, il deputato dem sarà con ogni probabilità il primo speaker afroamericano della Camera.

Hackeem Jeffries è stato confermato alla guida dei democratici della Camera con 251 voti a favore e 11 contrari. La sua rielezione dimostra come il deputato sia riuscito a intercettare il gradimento delle diverse anime dei dem: la Camera, infatti, mostra ora un panorama variegato che va da un’ala di estrema sinistra a una maggioranza più moderata. Jeffries, quindi, con tutta probabilità sarà il primo deputato afroamericano a ricoprire l’incarico di speaker della Camera: il 3 gennaio, quando si insedierà il nuovo Congresso emerso dalle elezioni di midterm, la sua nomina sarà messa al voto fra tutti i deputati, anche i repubblicani, ma secondo gli esperti non ci saranno ostacoli per la sua conferma ufficiale a speaker. Jeffries, tuttavia, ha già fatto capire che vuole ottenere il maggior numero di voti possibile e conquistare anche il sostegno di chi per ora si è opposto alla sua nomina: in particolare, ha avviato un dialogo con gli esponenti democratici socialisti che lo vedono come espressione di quell'establishment che vogliono sradicare su mandato degli elettori.

“È un onore”

Per ora, comunque, Jeffries è apparso soddisfatto. “È un onore. Sappiamo che la vita è troppo costosa e che milioni di americani non riescono a sopravvivere. A loro diciamo: vi sentiamo, vi vediamo e siamo impegnati a rendere la vostra vita migliore" perché gli "americani meritano di meglio”, ha detto dopo la rielezione alla guida dei dem. "Lo status quo è inaccettabile e ci è chiesto un cambio radicale che noi vogliamo portare", ha aggiunto. Ha anche reso omaggio a John Lewis, l'eroe dei diritti umani ed ex deputato della Georgia - morto nel 2020 - che invitava tutti a cacciarsi in "buoni guai" nel combattere l'ingiustizia. Oltre a Jeffries, i dem hanno scelto anche altri leader che li guideranno con incarichi chiave nel nuovo Congresso: Katherine Clark, deputata del Massachusetts, si prepara a diventare la prima donna a ricoprire l'incarico di capogruppo della maggioranza; Pete Aguilar, della California, diventerà il numero tre della leadership democratica e il deputato latinoamericano con la carica più alta nella storia della Camera.

Chi è Hackeem Jeffries

Hackeem Jeffries, nato a Brooklyn nel 1970, è stato eletto in Congresso nel 2012. Famoso per i suoi discorsi, tra i suoi interventi più celebri c’è quello dello scorso anno: otto ore e 45 minuti durante i quali si è opposto al “Big Beautiful Bill” di Donald Trump, stabilendo il record dell'intervento più lungo mai pronunciato alla Camera.