Si è svolto a Roma, presso la sede di Confindustria, il "México Italia Forum 2026 – Business & Investment", il principale appuntamento istituzionale ed economico dedicato al rafforzamento delle relazioni commerciali e industriali tra i due Paesi.

L'evento è stato promosso dalla Camera di Commercio del Messico in Italia, con il sostegno di Confindustria e il patrocinio dell'Ambasciata del Messico in Italia.

“Abbiamo tracciato una vera mappa di navigazione per il futuro delle nostre imprese – ha dichiarato Letizia Magaldi, Presidente della Camera di Commercio del Messico in Italia – Al di là dei valori contabili, ciò che conta è la qualità strutturale di questo scambio. L'evoluzione delle regole nordamericane ha trasformato il Messico da piattaforma manifatturiera a hub tecnologico di prim'ordine, facendo crescere la domanda di automazione e ingegneria di qualità. A questo si affiancano il Plan México della Presidente Claudia Sheinbaum e il nuovo Accordo Globale Modernizzato UE-Messico firmato a maggio 2026: l'Accordo commerciale interinale è ormai prossimo all'entrata in vigore e attiverà da subito l'eliminazione della quasi totalità dei dazi residui, l'apertura degli appalti pubblici messicani, semplificazioni doganali e la tutela di 568 indicazioni geografiche europee”.

Messico e Italia: il commercio tra i due Paesi

Il Messico si conferma, per il 2025, il primo mercato per l’Italia in America Latina. Tra gennaio e settembre 2026, il commercio tra le due nazioni ha raggiunto 9,02 miliardi di dollari, secondo i dati di Banxico, la banca centrale messicana.

“Diversificare i mercati e rafforzare gli accordi commerciali è la strada maestra per rendere le nostre imprese più forti e resilienti. Perché oggi la globalizzazione non si ferma, ma si trasforma – ha dichiarato Barbara Cimmino, Vicepresidente per l'Export e l’Attrazione degli Investimenti di Confindustria – Nel 2027 guideremo, insieme a ICE-Agenzia, una missione imprenditoriale in Messico dedicata ai settori della meccanica e dell'agroalimentare. L'obiettivo è chiaro: sviluppare le complementarità con l'industria locale, favorire nuove partnership e consolidare la collaborazione tra i nostri sistemi produttivi”.

Il nostro Paese si posiziona come secondo fornitore europeo del Messico, dopo la Germania per i macchinari industriali, secondo i dati dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Solida anche la presenza produttiva: lo stock di investimenti diretti italiani in Messico supera i 4,7 miliardi di euro e nel Paese operano circa 2.300 aziende con capitale italiano, dai grandi gruppi come Pirelli, Brembo, Ferrero ed Enel, a una fitta rete di PMI. "Il Messico offre oggi una combinazione difficile da eguagliare per gli investimenti italiani: accesso preferenziale al mercato del Nord America attraverso l'USMCA (T-MEC), manodopera altamente qualificata e catene del valore integrate – ha concluso l’Ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano – L'Accordo Globale Modernizzato tra Messico e UE offre l'opportunità di aumentare la presenza italiana in Messico e quella messicana in Italia nel cammino della prosperità condivisa con due partner affidabili del sistema internazionale".