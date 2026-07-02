L'UE e il Messico intrattengono relazioni commerciali solide e di lunga data, per un valore di 100 miliardi di euro all'anno in beni e servizi. Nel corso dell’ottavo vertice Messico-UE sono stati firmati due importanti accordi commerciali. Ne abbiamo parlato con l’Ambasciatore del Messico in Italia, Genaro Lozano, che in merito ai rapporti con il nostro Paese ha dichiarato: “Siamo il secondo partner commerciale dell'Italia in tutte le Americhe, solo dopo gli Stati Uniti”.