Guerra Ucraina Russia, Putin: "Mi aspetto grandi benefici da incontro con Xi e Trump" LIVE
Il presidente russo Vladimir Putin si aspetta "grandi benefici potenziali" dal prossimo incontro trilaterale con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia Tass, citando le dichiarazioni del leader del Cremlino che è intervenuto al vertice degli amministratori delegati della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a Shenzhen, in Cina
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Il presidente russo Vladimir Putin non ha alcun dubbio: il vertice di domani con il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping sarà "molto utile". "Mi aspetto che l'incontro trilaterale programmato a margine del vertice (APEC), sarà estremamente utile", ha detto il leader del Cremlino oggi a Shenzhen.
Putin ha poi aggiunto che l'economia russa è la più grande d'Europa e le sanzioni occidentali stanno comportando costi anche per i Paesi che le hanno imposte. Putin ha sostenuto che l'Unione europea non sia riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle risorse energetiche a basso costo provenienti dalla Russia, con conseguenze sulle proprie posizioni economiche e sul proprio potenziale. Queste misure hanno in gran parte perso la loro "capacità aggressiva e destabilizzante", così come il loro "potere intimidatorio", ha detto Putin.
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Xi: relazione Russia-Cina porta stabilità nel mondo, resiste ai mutamenti globali
Le relazioni tra Russia e Cina contribuiscono a garantire maggiore stabilità al mondo e presentano ampie prospettive di sviluppo. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping, secondo quanto riferito dall'agenzia russa Tass, sottolineando che i rapporti tra Pechino e Mosca restano "saldi come una montagna" e non sono influenzati dalle congiunture internazionali di breve periodo. Secondo Xi, la cooperazione tra i due Paesi rappresenta un fattore di continuità in un contesto internazionale caratterizzato da incertezze e cambiamenti, e non risente delle oscillazioni temporanee dello scenario globale
Iniziati i colloqui tra Xi e Putin al vertice Apec di Shenzen
Il presidente cinese Xi Jinping sta incontrando a Shenzhen il leader russo Vladimir Putin, dando avvio ai colloqui bilaterali tra Cina e Russia a margine del vertice Apec. Lo riferiscono l'agenzia russa Tass e la cinese Xhinua. Putin si trova nella città cinese per partecipare alla 33esima riunione dei leader della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma oggi e domani. L'incontro si inserisce nel quadro dei rapporti tra Mosca e Pechino, che negli ultimi anni hanno intensificato la cooperazione politica ed economica.
Putin: approccio Russia e Cina per un ordine mondiale multipolare più giusto
Mosca e Pechino stanno adottando un approccio costruttivo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare più giusto. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass, a margine del vertice Apec in corso a Shenzhen. Il leader del Cremlino ha inoltre affermato che gli scambi commerciali tra Russia e Cina mostreranno forti tendenze di crescita nel 2026, confermando il rafforzamento della cooperazione economica tra i due Paesi