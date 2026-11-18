Il presidente russo Vladimir Putin non ha alcun dubbio: il vertice di domani con il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping sarà "molto utile". "Mi aspetto che l'incontro trilaterale programmato a margine del vertice (APEC), sarà estremamente utile", ha detto il leader del Cremlino oggi a Shenzhen.

Putin ha poi aggiunto che l'economia russa è la più grande d'Europa e le sanzioni occidentali stanno comportando costi anche per i Paesi che le hanno imposte. Putin ha sostenuto che l'Unione europea non sia riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle risorse energetiche a basso costo provenienti dalla Russia, con conseguenze sulle proprie posizioni economiche e sul proprio potenziale. Queste misure hanno in gran parte perso la loro "capacità aggressiva e destabilizzante", così come il loro "potere intimidatorio", ha detto Putin.

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