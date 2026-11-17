La notizia diffusa dai media transalpini diventa un caso dopo la reazione di Mosca. Ma i militari, spiegano le fonti francesi, sono sul territorio solo per compiti di addestramento e manutenzione dei materiali. Parigi bolla come "assurde" le parole di Lavrov ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Soldati francesi si trovano sul terreno ucraino da diversi mesi. Non partecipano attivamente alle operazioni belliche ma il loro compito è quello di addestrare i militari ucraini e contribuire alla manutenzione dei materiali inviati da Parigi. L’indiscrezione, diffusa da Radio France Internationale e confermata successivamente dall’agenzia France Presse, diventa però un caso in seguito alle accuse del Cremlino, che ritiene questa presenza una partecipazione diretta alla guerra, sebbene dall’Eliseo bollino la dichiarazione come “assurda”.

"Non è un'operazione militare" "La rotazione di istruttori francesi a supporto dell'Ucraina, che avviene in Francia, in Polonia o, occasionalmente, in Ucraina, è una realtà. Tuttavia, non si tratta di un'operazione militare. Non vi è alcuna intenzione di prendere parte ad azioni coercitive", hanno sottolineato le fonti all'Afp. Denominata 'Volia', la missione confidenziale guidata da un generale transalpino, si articola in una struttura "leggera e modulabile", composta da "effettivi ridotti per missioni di breve durata", secondo quanto riferito da RFI. Secondo la radio, la presenza di questi militari risalirebbe almeno all'estate del 2026. Non si tratta ovviamente di truppe combattenti, visto che nessun soldato di Paesi terzi combatte ufficialmente al fianco di Kiev.

Lavrov: "Partecipazione diretta alla guerra" La Russia però, per bocca del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ha dichiarato di essere a conoscenza della presenza di personale militare straniero, non solo francese, sul territorio ucraino e ha espresso le proprie preoccupazioni ai Paesi interessati. "Credo che (il personale militare straniero) sia presente in Ucraina da più di sei mesi – ha detto Lavrov nel corso di una conferenza stampa -. E non si tratta solo di personale francese. Ne siamo consapevoli. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni attraverso i canali esistenti, avvertendo i Paesi interessati che non si tratta più di un sostegno all'Ucraina, ma di una partecipazione diretta alla guerra, nonché di assistenza nell'individuazione degli obiettivi, nella fornitura di dati satellitari e molto altro".