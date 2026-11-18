I presidenti di Russia e Cina hanno avviato i colloqui bilaterali a margine del vertice Apec in Cina. Putin ha ribadito la volontà di rafforzare la cooperazione tra Mosca e Pechino e ha parlato dei "grandi benefici potenziali" dell'incontro trilaterale con Donald Trump, previsto per giovedì

Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping si sono incontrati a Shenzhen, nel sud della Cina, dando il via ai colloqui bilaterali a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). A riferirlo sono le agenzie Tass e Xinhua. L'incontro si svolge nel quadro della 33esima riunione dei leader dell'Apec, in programma il 18 e 19 novembre, e precede il vertice trilaterale tra Putin, Xi e il presidente americano Donald Trump , previsto per giovedì. Un appuntamento dal quale il leader del Cremlino ha dichiarato di aspettarsi "grandi benefici potenziali".

L'incontro tra Putin e Xi Jinping a Shenzhen

I colloqui tra i due presidenti si svolgono a margine del vertice Apec, che riunisce nella città cinese i leader delle economie dell'Asia-Pacifico. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass, all'incontro a porte chiuse partecipano anche il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il consigliere presidenziale per la politica estera Yury Ushakov.

Il faccia a faccia si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra Mosca e Pechino, che negli ultimi anni hanno intensificato la cooperazione politica ed economica. A margine del vertice, Putin ha sottolineato che Russia e Cina condividono un approccio costruttivo alla costruzione di un ordine mondiale multipolare, che il presidente russo ha definito "più giusto".

Putin: "Scambi commerciali con la Cina in crescita"

Il presidente russo ha ribadito l'importanza dei rapporti economici tra i due Paesi, sostenendo che gli scambi commerciali tra Russia e Cina mostreranno una forte crescita nel corso del 2026.

Intervenendo al vertice degli amministratori delegati dell'Apec, Putin ha inoltre criticato le sanzioni occidentali contro Mosca, affermando che stanno comportando costi anche per i Paesi che le hanno introdotte. Il leader del Cremlino ha sostenuto che l'economia russa sia la più grande d'Europa e che l'Unione europea non sia riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle forniture energetiche a basso costo provenienti dalla Russia.

Attesa per il vertice trilaterale con Donald Trump

L'incontro tra Putin e Xi precede il primo vertice trilaterale tra i presidenti di Russia, Cina e Stati Uniti, in programma giovedì 19 novembre a Shenzhen. Un appuntamento particolarmente atteso sul piano diplomatico, anche alla luce della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali.

Putin ha dichiarato di aspettarsi "grandi benefici potenziali" dai colloqui con Xi e Trump, senza fornire ulteriori dettagli sui possibili risultati dell'incontro.

Il vertice viene seguito con attenzione anche dagli alleati asiatici degli Stati Uniti. La premier giapponese Sanae Takaichi ha avuto un breve colloquio con Trump a Manila, a margine di una cena offerta dal presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., proprio alla vigilia dell'appuntamento a tre. Secondo quanto riferito dal governo di Tokyo, i due leader hanno confermato la volontà di mantenere una stretta collaborazione sulle questioni dell'Indo-Pacifico.