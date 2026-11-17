Il 33esimo vertice con i leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation, in programma dal 18 al 19 novembre, sarà l'occasione per riunire anche i leader di Pechino, Mosca e Washington. Nucleare, Iran e Ucraina sono solo alcuni dei temi sul tavolo
Cina, Russia e Stati Uniti, allo stesso tavolo. Dal 18 al 19 novembre la città di Shenzhen – centro tecnologico e industriale cinese - ospita il 33esimo vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). L'incontro non sarà soltanto una riunione formale dei rappresentanti delle 21 economie che fanno parte del forum, ma anche un test degli equilibri geopolitici, in un momento segnato - ancora una volta - dalle tensioni commerciali internazionali e dagli equilibri geopolitici tra Washington, Pechino e Mosca. Tra i protagonisti attesi ci sono tutti e tre i loro leader: il presidente cinese Xi Jinping (che presiede i lavori e fa gli onori di casa), quello statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, che dovrebbero incontrarsi per un faccia a faccia.
Vertice trilaterale Russia-Cina-Usa a Shenzhen
Al centro dei colloqui del summit ci saranno la cooperazione economica nell'area del Pacifico, il commercio internazionale, l'intelligenza artificiale e le prospettive di sviluppo della regione. Ma gli occhi sono tutti puntati sul vertice trilaterale Russia-Usa-Cina previsto a margine del vertice. "Naturalmente, sia noi che gli americani attribuiamo grande importanza al prossimo vertice trilaterale di Shenzhen, organizzato dai padroni di casa cinesi", ha detto negli scorsi giorni il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Di cosa si parlerà? "Stiamo lavorando attivamente per definirne il contenuto", ha aggiunto. Trump, pochi giorni fa, ha invece citato, tra gli argomenti da affrontare, la denuclearizzazione e la guerra in Iran.
Guerra in Ucraina e dissidi commerciali
Tra i temi che potrebbero entrare nella discussione c'è anche la guerra in Ucraina, sulla quale sembra che Putin vorrebbe confrontarsi con Trump. Avrebbe un significato diplomatico estremamente rilevante, soprattutto per il ritorno della Russia in un contesto di confronto diretto con le principali potenze internazionali, da cui è pressoché scomparsa dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’invasione del territorio ucraino. Resta poi centrale il rapporto tra Washington e Pechino. Dopo i recenti confronti bilaterali, il vertice potrebbe offrire l'occasione per discutere di un’eventuale tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, delle forniture di terre rare, dei dazi e delle restrizioni tecnologiche.
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Gli altri Stati rappresentanti, da Taiwan al Giappone (ma senza la Corea del Nord)
Secondo quanto si è appreso finora, a Shenzhen sono attesi anche i rappresentanti di diverse altre economie dell'area del Pacifico: Filippine, Canada, Australia, Messico, Indonesia, Malaysia, Corea del Sud e Vietnam. Rilevante la partecipazione di Taiwan, sempre sul bilico di un’escalation con Pechino, per cui volerà in Cina Stan Shih, fondatore del gruppo informatico Acer. Taiwan, membro a pieno titolo dell'Apec dal 1991, partecipa alle attività dell'organizzazione su base paritaria con le altre economie aderenti, sotto la denominazione di 'Chinese Taipei'. Il vertice coincide anche con la prima visita in Cina della premier giapponese Sanae Takaichi, da quando – nell’ottobre 2025 – è salita alla guida del governo. Quasi certamente da escludere è invece la presenza della Corea del Nord, per cui si era ventilata l'ipotesi di un colloquio con gli Usa.
L’APEC
L'Asia-Pacific Economic Cooperation è un forum di cooperazione economica fondato nel 1989 a Canberra, in Australia. Riunisce 21 economie dell'area Asia-Pacifico e ha l'obiettivo di promuovere la crescita economica, gli scambi commerciali e gli investimenti nella regione. Non è un'organizzazione sovranazionale e le sue decisioni non hanno carattere vincolante: gli impegni vengono assunti su base volontaria e attraverso il consenso dei partecipanti. I partecipanti sono inclusi in quanto “economie” e non in quanto Stati sovrani: per questo, ad esempio, Taiwan partecipa al summit cinese.
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