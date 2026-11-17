Il 33esimo vertice con i leader dell'Asia-Pacific Economic Cooperation, in programma dal 18 al 19 novembre, sarà l'occasione per riunire anche i leader di Pechino, Mosca e Washington. Nucleare, Iran e Ucraina sono solo alcuni dei temi sul tavolo

Cina, Russia e Stati Uniti, allo stesso tavolo. Dal 18 al 19 novembre la città di Shenzhen – centro tecnologico e industriale cinese - ospita il 33esimo vertice dei leader economici dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). L'incontro non sarà soltanto una riunione formale dei rappresentanti delle 21 economie che fanno parte del forum, ma anche un test degli equilibri geopolitici, in un momento segnato - ancora una volta - dalle tensioni commerciali internazionali e dagli equilibri geopolitici tra Washington, Pechino e Mosca. Tra i protagonisti attesi ci sono tutti e tre i loro leader: il presidente cinese Xi Jinping (che presiede i lavori e fa gli onori di casa), quello statunitense Donald Trump e quello russo Vladimir Putin, che dovrebbero incontrarsi per un faccia a faccia.

Vertice trilaterale Russia-Cina-Usa a Shenzhen

Al centro dei colloqui del summit ci saranno la cooperazione economica nell'area del Pacifico, il commercio internazionale, l'intelligenza artificiale e le prospettive di sviluppo della regione. Ma gli occhi sono tutti puntati sul vertice trilaterale Russia-Usa-Cina previsto a margine del vertice. "Naturalmente, sia noi che gli americani attribuiamo grande importanza al prossimo vertice trilaterale di Shenzhen, organizzato dai padroni di casa cinesi", ha detto negli scorsi giorni il consigliere presidenziale Yuri Ushakov. Di cosa si parlerà? "Stiamo lavorando attivamente per definirne il contenuto", ha aggiunto. Trump, pochi giorni fa, ha invece citato, tra gli argomenti da affrontare, la denuclearizzazione e la guerra in Iran.

Guerra in Ucraina e dissidi commerciali

Tra i temi che potrebbero entrare nella discussione c'è anche la guerra in Ucraina, sulla quale sembra che Putin vorrebbe confrontarsi con Trump. Avrebbe un significato diplomatico estremamente rilevante, soprattutto per il ritorno della Russia in un contesto di confronto diretto con le principali potenze internazionali, da cui è pressoché scomparsa dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’invasione del territorio ucraino. Resta poi centrale il rapporto tra Washington e Pechino. Dopo i recenti confronti bilaterali, il vertice potrebbe offrire l'occasione per discutere di un’eventuale tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, delle forniture di terre rare, dei dazi e delle restrizioni tecnologiche.