Il presidente russo interviene al vertice Apec di Shenzhen e sostiene che le sanzioni occidentali abbiano penalizzato anche l'Unione europea. Putin rivendica i risultati economici della Russia, dalla disoccupazione al 2,3% alla crescita degli scambi con l'Asia-Pacifico
L'economia russa è la più grande d'Europa e le sanzioni occidentali stanno penalizzando anche i Paesi che le hanno introdotte. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante il suo intervento al vertice degli amministratori delegati della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a Shenzhen, in Cina. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass, il leader del Cremlino ha sostenuto che l'Unione europea non sia riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle forniture energetiche a basso costo provenienti da Mosca, subendo conseguenze sul proprio potenziale economico.
Putin: "Le sanzioni hanno penalizzato anche l'Europa"
Nel suo intervento, Putin ha rivendicato la forza dell'economia russa, sostenendo che le misure restrittive adottate dai Paesi occidentali abbiano prodotto effetti negativi anche sulle economie europee.
Secondo il presidente russo, l'Unione europea avrebbe risentito in particolare della perdita dell'accesso alle risorse energetiche russe a prezzi contenuti e della riduzione degli scambi commerciali con Mosca. Una situazione che, nella ricostruzione di Putin, avrebbe indebolito le posizioni economiche e il potenziale produttivo dei Paesi europei.
Il leader del Cremlino ha inoltre sostenuto che le sanzioni abbiano spinto la Russia ad accelerare lo sviluppo della propria industria nazionale, riducendo la dipendenza dalle tecnologie straniere.
Tecnologia e disoccupazione, i dati rivendicati dal Cremlino
Putin ha affermato che la Russia sta rafforzando progressivamente la propria sovranità tecnologica, attraverso la produzione interna di beni ad alto contenuto tecnologico.
Il presidente ha inoltre descritto il Paese come uno dei protagonisti della trasformazione digitale globale, sostenendo che le piattaforme russe di commercio online figurino tra le prime dieci al mondo.
Sul fronte dell'occupazione, Putin ha indicato un tasso di disoccupazione del 2,3%, definendolo un livello particolarmente basso.
Il peso dell'Asia-Pacifico nel commercio russo
Un altro punto centrale dell'intervento ha riguardato il rafforzamento dei rapporti economici con i Paesi dell'Asia-Pacifico. Secondo i dati citati da Putin, la regione rappresenta attualmente il 53% del commercio estero della Russia.
Il presidente russo ha così sottolineato la crescente importanza dei mercati asiatici per Mosca, in un contesto segnato dalle restrizioni commerciali e finanziarie imposte dall'Occidente.
Putin ha infine espresso l'auspicio che la Russia possa ottenere il sostegno degli altri Paesi membri per assumere la presidenza dell'Apec nel 2035.