L'economia russa è la più grande d'Europa e le sanzioni occidentali stanno penalizzando anche i Paesi che le hanno introdotte. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante il suo intervento al vertice degli amministratori delegati della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in corso a Shenzhen, in Cina. Secondo quanto riferito dall'agenzia Tass, il leader del Cremlino ha sostenuto che l'Unione europea non sia riuscita ad adattarsi alla perdita del mercato russo e delle forniture energetiche a basso costo provenienti da Mosca, subendo conseguenze sul proprio potenziale economico.