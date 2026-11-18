Inaugurato nel 2018 da Putin, il ponte che collega la Russia alla penisola di Crimea ha un valore militare, economico ma anche simbolico: per Mosca rappresenta infatti il controllo su un territorio annesso nel 2014 ma che a livello internazionale resta riconosciuto come territorio ucraino. Quello che ha portato al crollo di un’arcata e di parte della carreggiata è stato un attacco combinato delle forze ucraine che hanno usato droni e missili per colpire sia il traffico stradale che quello ferroviario Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È crollato sotto al fuoco ucraino uno degli archi del ponte di Kerch, in Crimea. L’arcata si è disintegrata in mare insieme a una parte della carreggiata in seguito all’attacco subito dall’infrastruttura per la seconda notte consecutiva. Un’azione mirata di Kiev che ha scelto di colpire un punto strategico per i collegamenti tra la Russia e la sua penisola affacciata sul Mar Nero. "Abbiamo il diritto di reagire”, ha commentato il ministro della Difesa ucraino Yevhenii Khmara rivendicando il raid che ha bloccato per molte ore il traffico sia ferroviario che stradale sul ponte. Voglio che la Federazione Russa riceva un segnale forte: per ogni attacco sferrato contro il nostro territorio, noi reagiremo con una forza doppia, dieci volte maggiore", ha aggiunto Khmara facendo riferimento a una serie di attacchi che la Russia ha messo in atto contro i ponti ucraini senza però riuscire a distruggerli.

Il ponte di Kerch parzialmente crollato dopo l'attacco ucraino - ©Ansa

L’attacco Come confermato anche dal presidente ucraino Zelensky, quello della notte tra il 16 e il 17 novembre contro il ponte di Kerch è stato un attacco combinato, portato a termine con i droni Palyanytsia, che hanno colpito la parte carrabile del ponte, e i missili Neptun, i droni Ruta e FP-5, che hanno invece colpito la parte ferroviaria. Tuttavia, questa informazione non è stata ancora ufficialmente confermata. L’attacco ha costretto in un primo momento la Russia a sospendere il traffico sul ponte, come confermato dal ministero dei Trasporti russo che ha anche comunicato che i danni sono in fase di valutazione. Alcune ore dopo, secondo quanto riportato dalla società ferroviaria Grand Service Express che gestisce i collegamenti tra la penisola annessa dalla Russia nel 2014 e la costa del Mar Nero, il traffico ferroviario è stato riaperto. Vedi anche Guerra Ucraina, la battaglia dei ponti tra Kiev e Mosca

L’importanza simbolica del ponte Il ponte di Kerch, chiamato anche ponte di Crimea, collega direttamente il territorio russo alla penisola attraversando lo stretto di Kerch tra il Mar Nero e il Mar d'Azov. È un'infrastruttura molto importante per Mosca perchè rappresenta un legame militare, logistico, politico e anche simbolico con un territorio che la Russia ha annesso nel 2014 ma che, a livello internazionale, è in gran parte riconosciuto come territorio ucraino. La struttura, costruita nel 2018 e inaugurata dallo stesso presidente Putin che la attraversò alla guida di un camion, permette quindi alla Russia di affermare simbolicamente il proprio controllo su un territorio conteso. Potrebbe interessarti Putin incontra Xi Jinping a Shenzhen, al via i colloqui