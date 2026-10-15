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Gas, l'Italia avrebbe bisogno di riprendere le importazioni dalla Russia?

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Ansa/Sky TG24

La premier Giorgia Meloni assicura che tornare a rifornirsi da Mosca "non comporterebbe una riduzione del prezzo". È davvero così? Quali Paesi europei continuano a fare affidamento sul gas russo? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 14 ottobre

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