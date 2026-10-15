Gas, l'Italia avrebbe bisogno di riprendere le importazioni dalla Russia?
La premier Giorgia Meloni assicura che tornare a rifornirsi da Mosca "non comporterebbe una riduzione del prezzo". È davvero così? Quali Paesi europei continuano a fare affidamento sul gas russo? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di Sky TG24 del 14 ottobre
- “Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo”. Così la premier Giorgia Meloni ha risposto alle critiche di Futuro Nazionale, che invece vorrebbe riprendere i rapporti commerciali con Mosca. Ci servirebbe davvero riprendere a importare il gas da Mosca? Chi continua a farlo? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, del 14 ottobre.
- Anche l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, esattamente un anno fa, definiva “sbagliato” dire che “il gas russo costava meno”. Spiegava infatti che “costava meno ai russi”, nel senso che la produzione per loro era molto economica, ma al momento di venderlo ai partner il prezzo si riferiva comunque al valore sul mercato o quello stabilito tramite accordi.
- In mezzo alla crisi energetica di oggi, il gas russo ci servirebbe davvero? Nel primo trimestre del 2026, prima della guerra in Iran, l’Italia ha comprato principalmente dall’Algeria (per il 37%), poi da Stati Uniti (18%), Azerbaigian (16%), Norvegia (12%), Qatar (9%) e da altri Paesi (8%).
- La situazione adesso è più o meno la stessa, tranne per il fatto che le importazioni dal Qatar sono bloccate, proprio a causa del conflitto in Medio Oriente.
- Siamo comunque riusciti a sostituire quasi del tutto, al 90%, la quota di gas qatariota che eravamo abituati a ricevere, ha assicurato Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, cioè la società che ha gli accordi con lo stesso Qatar. Per la maggior parte adesso quella fetta arriva dagli Usa.
- Va anche detto che, se volessimo, potremmo ancora comprare il gas russo: il bando europeo scatterà il prossimo anno.
- Ci sono Stati europei che continuano a comprare il gas russo, per un valore di circa un miliardo di euro al mese (con dati aggiornati ad agosto).
- In testa ai Paesi che comprano più gas da Mosca c'è la Francia (che nel 2026, finora, ha acquistato 2,3 miliardi di gnl). Seguono Belgio (1,65 miliardi) e Spagna (1,54 miliardi).