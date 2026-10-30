"Conflitti geo-economici e geo-politici aggrediscono, con l'inflazione e una dinamica salariale inoperosa, il tenore di vita dei cittadini". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio alla giornata del Risparmio.

Il messaggio del Presidente

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. , Giovanni Azzone, il seguente messaggio:

"Il risparmio è una risorsa vitale per le famiglie, per la società che se ne avvale per promuovere lo sviluppo.

Tutelare il risparmio, secondo quanto la Costituzione prescrive, significa garanzia degli strumenti che lo impiegano e remunerazione che ne incoraggi uno stabile utilizzo.

Le fondazioni di origine bancaria hanno concorso, in questi decenni, a rendere concreta questa funzione costituzionale: i risultati così conseguiti hanno contribuito all’incremento del capitale sociale del Paese.

Il risparmio ha valore pubblico, un valore affidato in misura rilevante alla responsabilità delle banche e degli intermediari.

La Repubblica - di cui celebriamo gli 80 anni di vita - ha voluto che la Costituzione legasse nell’articolo 47 il risparmio alla disciplina del credito.

Nuovi strumenti finanziari si sono affacciati e, tuttavia, il loro funzionamento è chiamato a obbedire agli stessi precetti, per proteggere le famiglie, valorizzando i proventi del lavoro che riescono a mettere da parte, canalizzando i risparmi verso investimenti sicuri e produttivi, tanto più significativi in tempi in cui conflitti geo-economici e geo-politici aggrediscono, con l’inflazione e una dinamica salariale inoperosa, il tenore di vita dei cittadini.

Una piena integrazione europea si presenta, anche in questo ambito, come lo strumento di difesa migliore contro la finanza meramente speculativa. Gli ostacoli al mercato unico da un lato e la relativa debolezza del risparmio a lungo termine dall’altro dirottano altrove ingenti risorse e frenano investimenti che potrebbero, invece, rendere più forti le nostre società.

Sono passaggi di fronte ai quali si trovano i popoli del continente europeo per salvaguardare e promuovere i valori della propria civiltà".