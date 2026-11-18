La presidente del Consiglio, in un post su X, parlando di tasse ha attaccato le opposizioni che litigano "tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo". Il governo, ha sottolineato la premier, "alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferirà sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo"

"Mentre noi lavoriamo per abbassare le tasse e lasciare più soldi nelle tasche degli italiani, a sinistra litigano tra chi vuole introdurre una nuova patrimoniale e chi persino la considera una condizione per costruire un’alleanza di governo". Così, in un post su X, Giorgia Meloni ha attaccato le opposizioni sul tema delle tasse. "Per loro - ha sottolineato la presidente del Consiglio - esiste un’unica ricetta in economia: tassare sempre di più la ricchezza esistente, senza mai porsi il problema di come crescere e creare nuova ricchezza. Ecco qual è la profonda differenza tra noi e la sinistra: alla cultura delle tasse e dello sperpero delle risorse a pioggia preferiremo sempre quella del taglio delle tasse, del lavoro e dello sviluppo", ha concluso la premier nel post social.