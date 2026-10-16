Houthi-Arabia Saudita, ancora battaglia di droni. Onu condanna. LIVE

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato l’aumento degli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita, comprese le quelli "irresponsabili" contro l’aeroporto internazionale di Riad, ribadendo il "diritto intrinseco" delle autorità saudite a difendersi. Ma intanto prosegue la battaglia di droni, abbattuti sia nell Yemen che in Arabia Saudita
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Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato l’aumento degli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita, comprese le quelli "irresponsabili" contro l’aeroporto internazionale di Riad, ribadendo il "diritto intrinseco" delle autorità saudite a difendersi. Ma intanto prosegue la battaglia di droni, abbattuti sia nell Yemen che in Arabia Saudita.
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Idf: "Ucciso comandante di Hamas che partecipò al 7/10"
Un comandante di Hamas che partecipò all'offensiva del 7 ottobre 2023 e un militante della Jihad islamica palestinese sono stati uccisi ieri in attacchi separati nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, precisando che un attacco nel nord di Gaza ha ucciso Mohammed Mohammed Abd al-Khalek Hala, identificato dalle Forze di Difesa Israeliane come un comandante di Hamas nella divisione di produzione di armi del gruppo terroristico, che aveva invaso Israele il 7 ottobre. Secondo l'esercito, Hala produceva diverse armi e contribuiva al "rafforzamento militare del gruppo terroristico nella Striscia di Gaza".
Un altro attacco, avvenuto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ha ucciso Ahmad Jabrin Tawfiq Dalha, membro della Jihad islamica palestinese, secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa Israeliane, secondo cui, entrambi avevano intensificato gli attacchi contro le truppe e i civili israeliani e stavano tentando di ripristinare le capacità dei due gruppi terroristici, "in sistematica violazione del cessate il fuoco".
Bbc, record di navi che hanno segnalato di aver subito attacchi a Hormuz
Il numero di navi che hanno segnalato di aver subito attacchi nello Stretto di Hormuz e nelle sue vicinanze ha raggiunto un livello record, secondo un'analisi di Bbc Verify basata sui dati dell'agenzia marittima britannica Ukmto. Secondo quanto riferito, tra il 5 e l'11 ottobre sono state attaccate dodici imbarcazioni: si tratta del numero più elevato di attacchi settimanali segnalati all'agenzia dall'inizio del conflitto. Nella settimana precedente, erano state 10 le navi a denunciare attacchi. Secondo l'Ukmto, sei di queste imbarcazioni sono state colpite domenica scorsa, un dato che rappresenta il picco massimo registrato in un solo giorno. Dall'inizio di questa settimana, sono stati segnalati altri quattro attacchi. I dati del settore indicano che, con l'aumento degli attacchi, la ripresa dei flussi di petrolio attraverso lo stretto - osservata il mese scorso - ha subito un rallentamento: secondo i dati della società di analisi commerciale Kpler, il 13 ottobre sono transitati attraverso lo stretto circa 12,6 milioni di barili al giorno, un volume inferiore ai 15 milioni registrati alla fine di settembre. Per confronto, prima dell'inizio del conflitto il flusso era di circa 17 milioni di barili al giorno. Secondo gli esperti, Teheran sta prendendo di mira le navi nel tentativo di esercitare un maggiore controllo sul passaggio marittimo, proprio mentre le forze armate statunitensi hanno intensificato le operazioni di scorta alle petroliere che attraversano la parte meridionale dello stretto, nel tentativo di sottrarle agli attacchi iraniani. Gli esperti rilevano inoltre che l'Iran sta conducendo un numero crescente di attacchi contro imbarcazioni che si trovano anche a maggiore distanza dallo Stretto di Hormuz.
Hormuz, Trump e la realtà: cosa sta succedendo nello Stretto
Negli ultimi giorni, il presidente americano si è lasciato andare a dichiarazioni trionfali rispetto alla situazione nello Stretto di Hormuz. Ma la ripresa del traffico petrolifero, favorita da rotte alternative e stratagemmi logistici, non significa che il conflitto sia vicino alla fine: la minaccia iraniana resta concreta e il rischio di una nuova escalation è ancora alto.
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Iran, Trump: "Non userò la bomba nucleare né invierò truppe di terra"
Donald Trump non ordinerà l'uso di una bomba nucleare contro l'Iran e non prevede l'invio di truppe di terra nella Repubblica islamica da parte del suo Paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un'intervista a Newsmax, nella qual ha inoltre sottolineato di aver discusso di disarmo nucleare con Russia e Cina.
Trump: "Netanyahu? Non mi fido di nessuno"
"Nel mondo della politica, non mi fido di nessuno". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato da Newsmax, rispondendo alla domanda se si fidasse del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Elezioni Israele, primi voti dei cittadini all'estero. VIDEO
Pechino chiede accesso umanitario a Gaza e stop agli insediamenti
La Cina chiede la piena apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per consentire l'ingresso degli aiuti umanitari e sollecita Israele a fermare e revocare la creazione forzata di insediamenti in Cisgiordania. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontrando il presidente israeliano Isaac Herzog a Baku, a margine del vertice della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, Wang ha definito la soluzione dei due Stati la via corretta per risolvere la questione palestinese, sottolineando che circa due milioni di civili a Gaza non possono continuare a vivere in condizioni di estrema precarietà e che la crisi umanitaria non deve aggravarsi ulteriormente. Il capo della diplomazia cinese ha ribadito che la promozione della pace e della riconciliazione regionale costituisce un pilastro della politica di Pechino in Medio Oriente, invitando le parti a tornare al dialogo e a cercare una soluzione politica dei conflitti.