Houthi-Arabia Saudita, ancora battaglia di droni. Onu condanna. LIVE

Un comandante di Hamas che partecipò all'offensiva del 7 ottobre 2023 e un militante della Jihad islamica palestinese sono stati uccisi ieri in attacchi separati nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, precisando che un attacco nel nord di Gaza ha ucciso Mohammed Mohammed Abd al-Khalek Hala, identificato dalle Forze di Difesa Israeliane come un comandante di Hamas nella divisione di produzione di armi del gruppo terroristico, che aveva invaso Israele il 7 ottobre. Secondo l'esercito, Hala produceva diverse armi e contribuiva al "rafforzamento militare del gruppo terroristico nella Striscia di Gaza".

Un altro attacco, avvenuto a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, ha ucciso Ahmad Jabrin Tawfiq Dalha, membro della Jihad islamica palestinese, secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa Israeliane, secondo cui, entrambi avevano intensificato gli attacchi contro le truppe e i civili israeliani e stavano tentando di ripristinare le capacità dei due gruppi terroristici, "in sistematica violazione del cessate il fuoco".