Guerra Ucraina Russia, drone abbattuto in Lituania, Crosetto: "Probabile fosse russo" LIVE
Alta tensione Nato-Russia nei cieli del Baltico: 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. "È probabile che fosse russo", conferma Crosetto in visita proprio a Vilnius
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Alta tensione Nato-Russia nei cieli del Baltico: 2 caccia italiani hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. "È probabile che fosse russo", conferma Crosetto in visita proprio a Vilnius.
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