A sostenerlo è il Dipartimento di Giustizia statunitense, secondo cui la Rete Ris della Russia avrebbe pagato o tentato di pagare persone negli Usa e in altri Paesi per sorvegliare ed eseguire una serie di omicidi. Secondo il Dipartimento, l'intelligence avrebbe anche “incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e miliatri nei paesi europei allineati con l'Ucraina"

I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei Paesi europei che supportano l'Ucraina. A sostenerlo è il Dipartimento di Giustizia statunitense, secondo cui la Rete Ris, il braccio russo preposto all'esecuzione di attacchi all'estero, avrebbe pagato o tentato di pagare persone negli Usa e in altri Paesi per sorvegliare ed eseguire una serie di omicidi. Secondo il Dipartimento, che ha annunciato l'incriminazione di cinque persone attualmente latitati, l'intelligence avrebbe anche “incaricato dei complici di compiere o tentare atti di terrorismo contro infrastrutture civili e miliatri nei paesi europei allineati con l'Ucraina".

La Rete Ris russa

Come ha riferito il Dipartimento di Giustizia americano, la Rete Ris, attiva "almeno dal 2024”, “ha cospirato per compiere e ha compiuto attacchi e omicidi in tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti”. La rete si è concentrata su “dissidenti e disertori russi e, più di recente, su nazioni percepite come alleate dell'Ucraina”. Di recente i membri della rete avrebbero “tentato di reclutare diverse persone negli Stati Uniti per effettuare attività di sorveglianza e omicidi nel paese".

I membri di alto livello della Rete Ris

Tre degli imputati sono membri di alto livello della Rete Ris: Yuri Kharameev, Kirill Khrameev e Oemis Romagoz Durruthy. Gli altri due membri inclusi nell'atto di accusa sono Yaidel Delgado Suarez ed Eduardo Castro, che hanno lavorato insieme al reclutamento di persone residenti negli Stati Uniti per sorvegliare e tentare di uccidere un importante dissidente russo residente negli Usa. "Gli imputati avrebbero operato nell'ambito di uan rete globale di omicidi che si estendeva fino agli Stati Uniti", ha richiarato il viceministro della Giustizia John A. Eisenberg. "Respingeremo ogni tentativo da parte di servizi di intelligence stranieri di operare liberamente nel nostro paese", ribadito.

La Camera Usa approva risoluzione per la fine della guerra in Iran

Nel frattempo, sul fronte della guerra con l'Iran, la Camera a maggioranza repubblicana degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta che la Camera chiede al presidente statunitense lo stop del conflitto con misure simboliche. La risoluzione è stata approvata con 220 voti a favore e 204 contrari, a 49 giorni dalle elezioni di metà mandato. Non è chiaro se il Seanto valuterà la misura prima di novembre. Una risoluzione simile era stata approvata dalla Camera in luglio ma non è ancora stata presa in considerazione dal Senato.