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Tregua energetica Russia-Ucraina: 3 dubbi sull’annuncio di Trump

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un cessate il fuoco limitato alle infrastrutture energetiche tra Kiev e Mosca. Parole che hanno lasciato spazio a un cauto ottimismo. Eppure già a poche ore dal post social di Trump lo scetticismo ha cominciato a diffondersi e ad allargarsi

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