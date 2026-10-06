Francia, rubato L'Apocalypse: libro con copertina realizzata da Dalí

L'opera, considerata un pezzo unico e di altissimo valore artistico, faceva parte di un volume monumentale che negli anni Sessanta era ritenuto il libro più costoso al mondo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Furto nel Centro d'Arte Contemporanea di Issoire, nel dipartimento francese del Puy-de-Dome. Secondo quanto riportato da Le Figaro, i ladri hanno sottratto tra domenica notte e lunedì mattina la copertina del Libro dell'Apocalisse, realizzata da Salvador Dalí e definita dalla procura di Clermont-Ferrand un'opera "eccezionale" e di "grande valore".

Un capolavoro unico L'opera faceva parte di un progetto editoriale ideato nel 1958 dall'editore Joseph Foret e ispirato all'Apocalisse di San Giovanni. Al volume collaborarono alcuni tra i più importanti artisti e scrittori del Novecento, tra cui Jean Cocteau, Bernard Buffet e Jean Giono. Dalí realizzò una monumentale copertina in bronzo decorata con oro, pietre preziose e conchiglie. Da sola pesa circa 150 chilogrammi, a fronte dei 210 dell'intero volume, considerato all'epoca il libro più costoso e pesante al mondo. Potrebbe interessarti Francia, furto di carte Pokemon da collezione: bottino da 80mila euro

Una storia travagliata Dopo essere stata esposta in quasi 150 mostre internazionali tra gli anni Sessanta e Settanta, l'opera andò perduta per un certo periodo, venne poi conservata in Svizzera e successivamente acquistata da collezionisti giapponesi. Nel 2003, fu rilevata da Christian Karoutzos, imprenditore e restauratore d'arte di Issoire, che aveva deciso di esporla nel suo museo privato. Potrebbe interessarti Francia, rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

"Un danno inestimabile" Il sindaco di Issoire, Bertrand Barraud, ha parlato di una perdita "inestimabile", sottolineando come il proprietario sia profondamente sconvolto per la scomparsa di quello che considera un autentico patrimonio culturale francese. Le indagini sul furto sono state affidate alla brigata investigativa della gendarmeria di Clermont-Ferrand.