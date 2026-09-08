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Francia, rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

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©Getty

Almeno quattro capolavori del pittore impressionista sono stati rubati questa notte nel Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Come ha riferito il sindaco della città, Bryan Masson, uno dei capolavori sottratti è stato poi abbandonato dai due responsabili durante la fuga

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Ancora un furto d'arte in Francia. Almeno quattro opere di Pierre Auguste Renoir sono state rubate questa notte nel Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Come ha riferito il sindaco della città, Bryan Masson, uno dei capolavori del pittore impressionista è stato poi abbandonato dai due responsabili durante la fuga. Dopo il furto, i ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza e immortalati mentre tagliavano dei quadri, sono poi fuggiti. 

Il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Francia - ©Getty

Le opere di Renoir rubate valgono 9 milioni di euro

Secondo le stime fornite dal primo cittadino, il valore delle opere sottratte ammonterebbe a circa 9 milioni di euro. Nel frattempo, la procura di Grasse ha aperto un'indagine. "Identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città, i due individui sono fuggiti, abbandonando uno dei quadri rubati durante la fuga", ha spiegato Masson in una dichiarazione.

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