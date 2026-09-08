Francia, rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

Almeno quattro capolavori del pittore impressionista sono stati rubati questa notte nel Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Come ha riferito il sindaco della città, Bryan Masson, uno dei capolavori sottratti è stato poi abbandonato dai due responsabili durante la fuga

Ancora un furto d'arte in Francia. Almeno quattro opere di Pierre Auguste Renoir sono state rubate questa notte nel Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Come ha riferito il sindaco della città, Bryan Masson, uno dei capolavori del pittore impressionista è stato poi abbandonato dai due responsabili durante la fuga. Dopo il furto, i ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza e immortalati mentre tagliavano dei quadri, sono poi fuggiti.